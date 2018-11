Alunos do Colégio Sidarta apresentam seus trabalhos de Iniciação Científica em modelo TED

Estudantes contam as descobertas de investigação sobre seus projetos e revelam a metodologia científica aplicada em sala de aula neste ano

O objetivo principal do programa de Iniciação Científica do Colégio Sidarta, em 2018, foi escolher um problema que pudesse ser solucionado por meio da construção de um protótipo. A inspiração para essa escolha foi extraída de debates sobre temas que, hoje, são tendências e estão ligados à manutenção de sistemas mecânicos, criação de sistemas lógicos e inteligência artificial, na automação industrial ou na lavoura e na robótica (doméstica, medicinal e automotiva).

Para compartilhar a metodologia científica explorada, na Feira do Conhecimento 2018, os alunos se apresentarão no modelo TED (traduzido do inglês: Tecnologia, Entretenimento e Planejamento). Dessa maneira, além de comunicar os objetivos alcançados, também enxergarão o processo explorado por colegas de outras turmas.

Como se trata de um ambiente educacional, o formato adotado foi Clubes TED Ed. Nos mesmos moldes das palestras de TED, os alunos desenvolvem habilidades na comunicação de resultados contando uma história sobre o próprio projeto. Assim, convidados e protagonistas participarão de um evento onde a Inovação, as Artes e as Ciências se encontrão no mesmo lugar.

A Feira do Conhecimento 2018/Clubes TED Ed vai acontecer no dia 24/11, sábado, das 8h às 16h30 (veja a programação). No mesmo dia, acontecerá a segunda edição da Mostra de Artes, com exposição de alguns dos projetos desenvolvidos nas aulas de Artes Visuais, Música, Teatro e Dança ao longo deste ano. A Mostra Curiosidade Viva também acontecerá nessa mesma data e vai revelar o trabalho desenvolvido na Educação Infantil do Sidarta em 2018. O horário da exposição será das 9h às 12h.

Tradicionalmente, nesse dia, alimentos não perecíveis são arrecadados e doados a uma instituição. Este ano, foi estabelecida uma parceria com a ANUEPO (Associação do Núcleo de Enfrentamento da Pobreza). A entidade precisa de arroz, feijão, macarrão e óleo (embalagens lacradas).

Para reduzir o lixo gerado em eventos como esses, o Colégio Sidarta adotou o Projeto Festa Limpa há alguns anos. Essa medida rev ela a aplicação na prática de sua preocupação com o meio ambiente. Haverá um setor de alimentação no evento, mas sem copos descartáveis ou embalagens plásticas. Portanto, o visitante deve levar seu copo. Como opção, a escola venderá canecas comemorativas dos 20 anos de Sidarta por R$ 10, que darão desconto no consumo de bebidas.

A Feira do Conhecimento 2018/Clubes Ted Ed será um momento para reconhecer motivações pessoais, vocacionais e científicas, para compartilhar experiências de sucesso e insucesso, para inspirar e se inspirar reconhecendo no conhecimento o poder que eles têm como atores transformadores da nossa sociedade em tempos de grandes desafios.