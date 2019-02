A SEE-SAW tem outro importante diferencial: o período estendido e flexível.

Implementado em agosto de 2018, o programa é uma proposta de extensão ao currículo oferecido pela manhã, sob medida para as famílias que precisam deixar os filhos até mais tarde na escola.

Voltado para alunos do Toddler, K3, K4 e K5, ele oferece horário flexível, elaborado de acordo com a necessidade de cada família; e contempla atividades diversificadas, como Music Class, Body and Movement, Gardening, Arts, Cooking Class, Science, Storytelling e Iniciação à Cultura Brasileira.

Diferente do currículo oferecido na parte da manhã, organizado em projetos, sequências, atividades permanentes e aulas com professores especialistas, o SEE-SAW Plus estimula múltiplas habilidades através de experiências dinâmicas, ampliando aprendizados e a fluência na língua inglesa. Com infraestrutura para almoço, descanso e variadas práticas educativas, o programa atende distintas demandas familiares e promove o desenvolvimento global dos alunos.

Para os interessados teremos também a opção de frequência apenas no período da tarde.

Venha nos fazer uma visita e conhecer o programa SEE-SAW Plus.

Mais informações no telefone 3758-2241 ou no e-mail contato@see-saw.com.br