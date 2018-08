Egito Antigo – 1º ano EF1

O projeto Egito Antigo foi desenvolvido para o primeiro ano do ensino fundamental e tem por objetivos gerais fazer uso deste tema para estimular a criança a estabelecer relações entre o seu modo de vida e o de outros grupos sociais.

Por fazer parte do currículo bilíngue, temos também objetivos voltados ao desenvolvimento de habilidades linguísticas, como a ampliação do vocabulário, incorporação de novas estruturas, desenvolvimento da compreensão auditiva e da capacidade de expressar-se utilizando uma segunda língua.

As atividades desenvolvidas buscam estimular uma participação ativa dos alunos. Incentivamos que eles trabalhem em grupos, manifestando opiniões, buscando informações, e confrontando ideias. Essas estratégias engajam e motivam os alunos, colocando-os no centro do processo de aprendizagem, e levando-os a assumir o protagonismo estudantil.

Além dos tradicionais métodos de pesquisa, trazemos para a sala de aula outras tecnologias, explorando-as e aplicando-as de forma responsável, ao buscar fontes confiáveis de informação, e ampliar seu uso para além do entretenimento.

Lisandra Ostronoff, Marina Giacon e Vanessa Corredato