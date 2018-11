Confiar no seu pensamento e criar possibilidades para expressá-lo.

Durante as aulas, trabalhamos com modelos de histórias bem escritas e ilustradas. Apreciamos sinopses que mostram as marcas de linguagem de determinados autores e os traços dos ilustradores em diferentes livros. Chamando a atenção para a forma como o autor escreve, os alunos observaram que existem várias maneiras de escrever um livro, pois cada um possui o seu estilo e sua própria identidade decorrentes da influência regional, cultural e social.

Motivados pela leitura e escrita destas histórias, as crianças do 1º ano A deram asas à imaginação, escreveram, ilustraram livros e a nossa estante ficou como mostram as fotos… repleta de escritas que relatam aventuras e descobertas!