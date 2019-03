Cine Debate no Ensino Médio

Na última terça-feira, 12 de março, os alunos do High School participaram de mais um cine debate. Desde 2015, bimestralmente, essa iniciativa promove aprendizado, reflexões e também a cultura de forma interativa e consistente.

Os alunos assistem a um filme previamente selecionado pela equipe pedagógica e, ao final, conversam com um especialista de área correlata ao conteúdo assistido.

Ferrugem (2018) do diretor Aly Muritiba, vencedor do Festival de Gramado e do Seattle International Film Festival, além de ser selecionado para concorrer ao grande prêmio do júri no Sundance Film Festival, foi o filme escolhido.

A especialista convidada foi Carol Siqueira, 25 anos, formada em Publicidade e Comunicação pela ECA-USP. Ela trabalhou em algumas agências de publicidade como redatora e fotografa e atualmente cuida de toda a comunicação digital do músico Nando Reis no Facebook, Instagram, YouTube, etc.

Estrelado por Giovanni de Lorenzi, Tifanny Dopke e Enrique Diaz, Ferrugem conta a história de Tati (Tiffanny Dopke), jovem que, como tantas outras de sua idade, adora compartilhar a vida nas redes sociais, registrando tudo que vivencia. Com a perda do celular, ela tem vários registros íntimos divulgados no grupo de WhatsApp de sua classe, o que gera enormes consequências.

Direito à privacidade, o que é público x o que é privado, cyberbullying, respeito, responsabilidade, autoproteção foram alguns dos pontos debatidos entre alunos, professores, coordenadores e a especialista. O debate foi intenso e os alunos participaram ativamente, o que promoveu reflexões sobre este tema tão presente na sociedade atual.