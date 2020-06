Psicanalista Christian Dunker discute as emoções na quarentena em live nesta quinta (25)

O psicanalista Christian Dunker, professor titular em psicanálise e psicopatologia do Instituto de Psicologia da USP, participará de uma conversa online promovida pelo Colégio Renascença na próxima quinta-feira (25), no Instagram da instituição, sobre relações e emoções durante a quarentena. O autor de diversas obras, como a recente “A arte da quarentena para principiantes”, compartilhará algumas reflexões sobre como lidar com os sentimentos durante o distanciamento social.

A conversa será mediada pelo educador e diretor do Colégio, Professor João Carlos Martins. O encontro abordará as reações e sentimentos desencadeados pela preocupação e o desgaste mental que o excesso de informações sobre os perigos da Covid-19 proporciona durante este período de isolamento social e também no pós-pandemia.

A transmissão da conversa acontecerá ao vivo nesta quinta-feira (25), às 17h, no Instagram do Colégio Renascença (@renascencacolegio) para todos os seguidores.