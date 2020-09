Professores organizam show de talentos e dias temáticos nas aulas online

Após cinco meses de distanciamento social, as aulas à distância já se tornaram rotina para os estudantes. Para aproximar mais os alunos, os professores do Colégio Renascença, em São Paulo, colocaram em prática estratégias criativas e a iniciativa tem demonstrado resultados.

De acordo com os educadores, os estudantes de determinadas faixas etárias, como no Ensino Fundamental Anos Iniciais, sentem falta da socialização com os colegas. Por isso, a equipe pedagógica integrou momentos de convivência ao horário de aula – assim, os alunos podem conversar livremente.

“As conversas com a turma ou em grupos menores são fundamentais. Sem poder sair de casa e, muitas vezes, ainda sem idade para montar grupos virtuais, eles sentem falta desse momento de descompressão com os amigos”, explica Lucila Sarteschi, coordenadora pedagógica do Ensino Fundamental Anos Iniciais do Colégio Renascença.

Show de Talentos e Dia do Chapéu

Para motivar a participação e a presença nas aulas, os professores do Colégio Renascença criaram dias temáticos. A animação ao assistir os colegas com acessórios divertidos combinando transformaram o Dia do Óculos, Dia do Chapéu e Dia da Pipoca, por exemplo, em grandes eventos para as turmas do Ensino Fundamental Anos Iniciais.

Desinibidos, os pequenos também participaram de um Show de Talentos para compartilhar a própria arte com os colegas. Entre canções, apresentações de dança e desenhos, a ação tem ajudado a aproximar os estudantes apesar do distanciamento físico. Entre outras iniciativas, a instituição também promoveu campeonatos de jogos virtuais e assembleias para que os estudantes discutam e compartilhem opiniões sobre diversos temas, até mesmo sobre a experiência de cada um com a pandemia.

Shabat Coletivo

O Colégio Renascença é reconhecidamente conhecido como uma das principais escolas judaicas do Brasil, com 98 anos de história. Entre as atividades interrompidas pelo distanciamento social está o Shabat Coletivo, que reunia as turmas no Teatro Moise Safra, localizado dentro do Colégio, às sextas-feiras, para ouvirem a Parashá da Semana, uma reflexão. “Agora, a tecnologia permite que a atividade aconteça virtualmente e ocupe um momento muito importante na vida de cada aluno e suas famílias”, diz Marli Ben Moshe, Diretora da Área Judaica do Colégio Renascença.