Percurso lúdico ao ar livre ganha destaque na volta às aulas do Colégio Renascença

No Colégio Renascença, em São Paulo, as áreas verdes se tornaram importantes ferramentas de ensino – sobretudo no retorno presencial. O projeto, desenvolvido pelo escritório de arquitetura Barbieri+Gorski, criou um percurso lúdico e priorizou espaços de acolhimento para professores e alunos. Na volta às aulas, a área ganhou ainda mais destaque para promover o bem-estar e a segurança dos estudantes.

“Devido às medidas de proteção, em função da pandemia da Covid-19, os espaços ao ar livre se tornaram fundamentais e prioritários durante o retorno parcial e gradativo dos nossos alunos ao Colégio”, explica o Prof. João Carlos Martins, Diretor-Geral do Colégio Renascença.

De acordo com a arquiteta Ciça Gorski, responsável pelo projeto da área externa, o parque segue uma ideologia baseada na estimulação da curiosidade na exploração dos espaços por meio de uma abordagem lúdica e poética. O espaço, orientado pelas normas de segurança da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e com supervisão de um engenheiro de segurança, privilegia a transparência e visibilidade para que a monitoria possa ocorrer mais facilmente.

“As inspirações vêm da dinâmica das próprias crianças que, pela nossa experiência, estão em constante movimento e se divertem quando os percursos lúdicos sugeridos podem ser usufruídos tanto individualmente quanto em grupo. O resultado é um espaço extenso, generoso e plano, em que são inseridos elementos topográficos, que motivam os alunos, com suas experimentações, a desdobrar e a expandir o território do pátio”, reflete a arquiteta Ciça Gorski.

Teto Verde

O Colégio Renascença conta também com outro importante local ao ar livre, explorado por alunos da Educação Infantil ao Ensino Médio: o teto verde produtivo, um setor localizado no 3° andar da instituição.

O espaço que ganhou vida há 3 anos segue os princípios da permacultura. Desde o Jardim dos Sentidos, que conta com diversos temperos com cheiros e texturas diferentes; plantas medicinais; Plantas Alimentícias Não-Convencionais (PANCS) – que também evitam pragas e ajudam no controle de todo ecossistema.