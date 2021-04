Estudantes desenvolvem projeto para funcionamento de bebedouros por aproximação

Os alunos do curso de robótica do Colégio Renascença, em São Paulo, utilizaram o conhecimento adquirido durante as aulas para construir um projeto inovador. Assistidos por profissionais do Rena Makers, os estudantes substituíram o funcionamento manual de um dos bebedouros por sensores ultrassônicos – solução de acionamento por aproximação que dispensa a necessidade de tocar no aparelho.

O projeto teve o intuito de deixar o equipamento ainda mais seguro para o retorno às aulas. A pandemia obrigou o mundo inteiro a prestar atenção às superfícies de contato e, por isso, a intervenção dos estudantes do Renascença conseguiu transformar o clássico bebedouro em uma solução touchless.

Para alcançar os resultados, os alunos estudaram o funcionamento dos circuitos, os sensores e os processos de montagem e desmontagem do equipamento. Já para adaptar o sensor, os estudantes apostaram na impressão 3D. Todo processo foi registrado em vídeo e pode ser conferido nas redes sociais do Colégio Renascença (@renascencacolegio).

“Priorizamos com os alunos a resolução de problemas reais (PBL). O espaço maker, por ser multidisciplinar, permite o desenvolvimento de soluções inteligentes por meio de programação, eletroeletrônica, modelagem 3D etc. Os estudantes estudam todas essas áreas ao mesmo tempo em que refletem sobre as questões do cotidiano”, diz Marcelo Borer, professor de Robótica do Colégio Renascença.