Estudantes aproveitam o recesso com toda a segurança e espaços ao ar livre da escola em atividades relacionadas a arte, robótica, plantio e jogos olímpicos

Alguns alunos do Colégio Renascença, em São Paulo, passarão as férias na escola. As aulas terminaram, mas a instituição abriu as portas para uma colônia de férias com atividades recreativas para turmas da Educação Infantil ao 3º ano e um curso de impressão 3D para o Ensino Fundamental. Após um período dividido entre aulas presenciais, remotas e síncronas, muitos alunos optaram por continuar a frequentar a sede do Renascença durante o recesso.

A colônia de férias acontecerá até o dia 16 de julho e proporcionará atividades de Teatro, Oficinas de arte, jardinagem, oficina de circo, robótica e uma disputa de jogos olímpicos – em homenagem às Olimpíadas de Tóquio, que vão acontecer entre 23 de julho e 8 de agosto.

Já para os alunos de 3º a 7º ano, o recesso escolar também será uma oportunidade para aprenderem um pouco mais sobre impressão 3D a partir do dia 19 de julho. O colégio inovou com um curso de férias especializado sobre o assunto: a atividade apresentará o funcionamento da impressora e o uso desse recurso para resolver problemas reais. Os alunos aprenderão a criar e editar arquivos em 3D, além de levar para casa os objetos que produzirem nas aulas.

É importante lembrar que todas as atividades continuam seguindo as diretrizes de segurança do Ministério da Saúde, com o uso obrigatório de máscaras, distanciamento social, medição de temperatura e higienização constante das mãos e dos ambientes. Para mais informações sobre a programação de férias do Colégio Renascença, acesse: www.renascenca.br.