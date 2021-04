Entenda as diferenças entre os sintomas da sinusite, alergia e Covid-19

Colégio Renascença convida profissionais da saúde para esclarecer principais dúvidas sobre doenças respiratórias

Com calor durante o dia e frio à noite, o outono provoca o aumento das doenças respiratórias, como sinusite, rinite, bronquite e laringite. A oscilação de temperatura e a queda da umidade relativa do ar também favorece o aparecimento de alergias e também da gripe. Em comum, as doenças de outono apresentam sintomas semelhantes: tosse, falta de ar, cansaço, febre, entre outras manifestações que facilmente podem ser confundidas com a Covid-19.

A pergunta que muitos pais se fazem é: na dúvida, devo mandar as crianças para a escola? O Colégio Renascença responderá esta e outras dúvidas em um bate-papo com Dr. Ariel Levy, pediatra e imunologista; e o otorrinolaringologista, Dr. Yuri Sister. Os especialistas vão se reunir na quarta-feira (5), às 20h, para explicar como diferenciar os sintomas, a nova variante da Covid-19, além da importância da vacinação contra a gripe nesta época do ano.

A conversa vai acontecer no Instagram do Colégio Renascença (@renascencacolegio). Durante o encontro os especialistas vão abordar as principais dúvidas. Para mais informações, acesse: www.renascenca.br.

SERVIÇO

O que: Live do Colégio Renascença

Tema: Sintomas de gripe em tempos de pandemia

Quando: 5 de maio (quarta-feira), às 20h

Onde: Instagram Colégio Renascença (@renascencacolegio)