Dicas para se preparar para o ENEM em meio ao distanciamento social

O Ministério da Educação (MEC) reafirmou que manterá as datas de inscrição para o Exame Nacional do Ensino Médio. Os estudantes que prestarem a prova, marcada para novembro, devem realizar a inscrição entre os dias 11 e 22 de maio, pelo site oficial do Enem. Com as aulas presenciais suspensas, os alunos do 3° ano do Ensino Médio estão focados em manter uma rotina de estudos em casa. Os professores do Colégio Renascença separaram algumas dicas para melhorar o aproveitamento dos estudantes. Confira:

Tenha um local de estudo – O orientador educacional do Ensino Fundamental e Médio do Colégio Renascença, Alexandro Pereira, recomenda montar um local de estudo com mesa e cadeira confortáveis. Essa medida evita o cansaço antecipado e impede que o estudante desenvolva dores e problemas de coluna devido a uma postura ruim. De acordo com o educador, é sempre bom evitar o sofá e a cama ou locais com ruídos de televisão e videogames que possam atrapalhar a concentração.

Fuja das redes sociais – Enquanto estiver estudando, é importante se desconectar das redes sociais e aplicativos de comunicação instantânea. Dê atenção total para a qualidade dos seus estudos.

Plano de estudos – De acordo com o orientador, é interessante criar um plano de estudos individualizado com foco nos vestibulares do seu interesse. Isso envolve realizar as leituras obrigatórias, fazer exercícios das provas anteriores e trabalhar com temas dos editais. Alguns vestibulares, e mesmo o ENEM, também buscam um repertório acerca das atualidades – por isso, informe-se.

Organize o material – A partir do seu plano de estudos, organize o material que será utilizado naquele dia. É importante ter tudo à mão para evitar ter que interromper a atividade para procurar um livro, uma régua ou outro tipo de ferramenta.

Ouça podcasts – Os podcasts podem ser grandes aliados nesta fase, comenta Alexandro, e utilizam uma linguagem bem próxima dos jovens. “Fica a dica do podcast Café da Manhã, uma produção da Folha de São Paulo em parceria com o Spotify. O podcast é um diário de notícias que ajuda o vestibulando a se repertoriar com os temas fundamentais do mundo contemporâneo”, indica.

Descanse – Alternar períodos de estudo e descanso favorece manter o ritmo. A cada 1h30 de estudos o estudante pode agregar 15 minutos de descanso.

Treine Redação – A professora de Língua Portuguesa do Ensino Médio do Colégio Renascença, Gabriela Granja, conta que, para treinar a redação em casa, é necessário estar familiarizado com a prova, e se atualizar quanto aos problemas sociais atuais e, claro, escrever, no mínimo, um texto por semana. Redação é treino!