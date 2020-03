Colégio Renascença utiliza plataformas digitais para alunos manterem rotina de estudos em casa

Com os estudantes em casa devido às medidas de contenção do novo coronavírus (Covid-19), os alunos da Educação Infantil ao Ensino Médio do Colégio Renascença – tradicional escola de São Paulo há 98 anos, recebem atividades, tarefas e avaliações pedagógicas on-line. A sala de aula virtual mantem a rotina de estudos durante a suspensão das aulas.

“A nossa escola é viva e se movimenta o tempo inteiro. Desta maneira, mesmo durante uma paralização que se faz necessária, a rotina escolar dos nossos alunos não é prejudicada. Nós pedimos licença para entrar no lar das famílias do Renascença para, assim, continuarmos desenvolvendo o nosso trabalho pedagógico. As atividades on-line, aulas remotas, vídeos, fóruns e todos os recursos tecnológicos que disponibilizamos foram planejados minuciosamente. Nossos canais estão abertos para solucionar dúvidas e acolher questões que surjam no meio do caminho. É como se estivéssemos fisicamente na escola, ou melhor, na casa dos nossos alunos” diz João Carlos Martins, Diretor-Geral do Colégio Renascença.

Para a Educação Infantil, a preocupação é manter a estimulação lúdica e motora em casa, além da integração com o Colégio – para que as crianças se mantenham motivadas a voltar às aulas tão logo esta fase terminar. Por isso, os alunos desse segmento recebem diariamente novas propostas de atividades, inclusive vídeos gravados pelos educadores com atividades artísticas, impressão de desenhos para colorir e outras tarefas de acordo com a etapa pedagógica. Para o sucesso da iniciativa, a participação dos responsáveis é fundamental e, por isso, receberam orientações sobre como ajudar na realização das tarefas.

Já para os estudantes do Ensino Fundamental – anos iniciais (1° ao 5° ano), o objetivo é dar continuidade ao processo de aprendizagem e o estabelecimento de uma rotina de estudos que é acompanhada pelos professores. Se surgir alguma dúvida durante a lição, os professores estão do outro lado para responder e-mails e mensagens.

Com vídeo-aulas, análises de texto, vídeos, fóruns, debates on-line, entre outras atividades, os estudantes do 6° ao 9° ano do Ensino Fundamental e todo Ensino Médio têm acesso a diversos recursos digitais para aulas remotas e atividades on-line. Já alfabetizados e antenados ao ambiente virtual, os alunos acompanham a rotina através do site e de aplicativos para smartphones. Eles recebem novas tarefas todos os dias pela manhã, com horário determinado para a entrega e aulas remotas agendadas por cada professor.

Além de buscar diminuir o impacto da suspensão das aulas no ano letivo, a iniciativa do Colégio busca manter uma regularidade na rotina dos estudantes, a relação com a escola, professores e colegas, diminuindo a ansiedade que a mudança repentina no dia a dia pode desencadear. As propostas enviadas diariamente também atendem a uma preocupação dos pais que, muitas vezes, ficam sem saber quais atividades propor para ocupar o tempo dos filhos.

Para esclarecer qualquer dúvida, a instituição disponibilizou tutoriais para pais e alunos sobre o portal educacional e a nova dinâmica de atividades.