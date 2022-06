Colégio Renascença se transforma em colônia de férias em julho

Os estudantes do Colégio Renascença, em São Paulo, têm a opção de curtir a escola durante as férias. Assim que as aulas terminarem para dar início ao recesso, a instituição abrirá as portas para uma programação de atividades culturais e recreativas para a Educação Infantil até o 3º ano do Ensino Fundamental. A Colônia de Férias do ‘Rena’, que começa a partir do dia 4 e vai até o dia 15 de julho, contará com brinquedos infláveis, oficinas de sustentabilidade, visitas ao museu do futebol, entre outros.

A primeira semana terá brinquedos infláveis para divertir a garotada na segunda-feira. Em seguida, será a vez de um passeio ao BichoMania Parque Fazenda. No meio da semana acontecerão duas oficinas: movimento corporal e studio makers (um espaço de imersão em inovação e novas tecnologias), na sede do Colégio. A quinta-feira também será especial, com uma oficina de chalá no Beit Chabad. Na sexta, as atividades se encerram com um aprendizado sobre sustentabilidade do Teto Verde.

A segunda semana começa com mais uma oficina de movimento corporal e studio makers. Na terça-feira é hora de conferir a peça “O sonho de chuvinha”, que conta a história de um guarda-chuva que nasceu no Sertão Nordestino. No dia seguinte, haverá uma oficina de sustentabilidade e brinquedos infláveis no Colégio. Para encerrar a semana, dois passeios: a quinta-feira marca a visita à Sitiolândia Eco Park, e na sexta é a vez do Museu do Futebol.

É importante lembrar que todas as atividades continuam seguindo as diretrizes de segurança do Ministério da Saúde. As inscrições para participar da Colônia de Férias do Rena devem ser realizadas até o dia 30/6.

Para mais informações sobre a programação de férias do Colégio Renascença, acesse: www.renascenca.br.