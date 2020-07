Colégio Renascença recebe a psicanalista Vera Iaconelli em live na terça (28)

A psicanalista Vera Iaconelli, participará de uma conversa on-line promovida pelo Colégio Renascença na próxima terça-feira (28), no Instagram da instituição, com o tema Retomada das aulas presenciais: Será uma volta ou um recomeço?

Iaconelli é doutora em psicologia pela USP, diretora do Instituto Gerar e autora de “O Mal-estar na Maternidade” e “Criar Filhos no Século XXI”. Além de abordar o tema sobre como será o retorno presencial às atividades, a discussão também abordará como ficam as relações dentro de casa durante o isolamento, os desafios de concentração e qual a experiência que ficará dessa pandemia para as famílias.

A live será transmitida ao vivo na terça-feira (28), a partir das 19h, no Instagram do Colégio Renascença (@renascencacolegio).

Para conferir mais detalhes, acesse o site: www.renascenca.br