Colégio Renascença prepara comemorações para o ano novo judaico

Os estudantes do Colégio Renascença se preparam para as tradições de Elul (último mês do calendário judaico) e Rosh Hashaná – o ano novo judaico. Entre os dias 6 e 8 de setembro, a comunidade vai comemorar a entrada do ano de 5782. Com o avanço da vacinação da Covid-19 em São Paulo, a festa marcará, em algumas sinagogas, o retorno às comemorações em parte presenciais, seguindo todos os protocolos de segurança, após quase dois anos de isolamento social.

A programação especial do colégio inclui o toque diário do Shofar, instrumento que é tocado nos dois dias mais sagrados do calendário judaico: o Ano Novo (Rosh Hashaná) e o Dia do Perdão (Yom Kipur).

Além disso, os estudantes terão uma série de atividades que vão desde aprender a fazer os pratos típicos da data, confecção de mezuzot (artigo religioso colocado nos batentes das portas) com símbolos de Rosh Hashaná e o significado da comemoração através de palestras e jogos em português e em hebraico, idioma que os alunos do Colégio Renascença aprendem desde os anos iniciais.

“O mês de Elul e o início do ano novo judaico – Rosh Hashaná – estimulam a introspecção, o balanço de nossas atitudes no decorrer do ano que se encerra, o arrependimento sincero e o olhar para o outro, que visam contribuir com a construção e prática de ações positivas e transformadoras”, afirma Marli Bem Moshe, diretora da área judaica no Colégio Renascença.

O significado do Rosh Hashaná

Rosh Hashaná começa ao pôr do sol, na véspera de 1º de Tishrei, que este ano será em 6 de setembro, e termina após o anoitecer do dia 2 de Tishrei, ou em 8 de setembro no calendário gregoriano.

A comemoração conta com mesa farta de comidas típicas – cada uma delas com um significado – sempre acompanhadas de maçã e mel – que simbolizam o desejo para que o ano seja doce. Para os judeus esse é um momento de meditação, reflexão, balanço sobre acontecimentos que passaram e, claro, resoluções que incluem renovação da esperança para um ano novo melhor para o mundo inteiro.

Para o Colégio Renascença, além da importância da data, este ano será ainda mais especial por causa da volta ao presencial e da contagem regressiva para as comemorações do centenário da instituição fundada em 1922, em São Paulo.