Colégio Renascença conquista selo de Escola Pelo Clima

No Colégio Renascença os resíduos orgânicos da hora do lanche se transformam em cinco litros de biofertilizante por mês. Comprometida com a formação ambiental dos estudantes, a instituição recebeu o selo de “Escola pelo Clima”, que reconhece iniciativas educacionais voltadas à busca de soluções para a crise climática. O movimento realizado pelo instituto Reconectta em parceria ao The Climate Reality Project, principal rede internacional de líderes climáticos, forma uma comunidade de mais de 148 mil alunos e 19 mil educadores dispostos a mudar o mundo.

“O projeto educacional do Colégio Renascença utiliza a metodologia de investigação, que orienta a resolução de problemas inteiramente ligados à realidade dos estudantes. Por isso, a crise climática não poderia ficar fora da sala de aula, sobretudo em um momento em que testemunhamos seus efeitos. Para a comunidade do Rena, este reconhecimento vem fortalecer o nosso compromisso com esta causa”, conta João Carlos Martins, Diretor-Geral do Colégio Renascença.

Minhocas e mãos na terra

Com a participação no projeto, o Renascença recebe e troca conteúdos sobre Educação Climática, participa de encontros sobre o tema, eventos e palestras. Na prática, alunos já estão colocando a mão na terra para aprender sobre o efeito das mudanças climáticas, reciclagem, cultivo de orgânicos e plantas alimentícias não-convencionais (PANCs) e a transformação dos resíduos orgânicos do lanche e do almoço em adubo sólido e biofertilizante – este último é utilizado para nutrir e combater pragas na horta orgânica do Colégio, sendo o excedente distribuído para a comunidade escolar.

A preocupação ambiental sempre esteve em pauta na instituição e um dos ambientes mais requisitados é o Teto Verde localizado no 3° andar. A área segue os princípios da permacultura urbana, contando com um Jardim dos Sentidos repleto de temperos, aromas e texturas diferentes; plantas medicinais; e o cultivo de Plantas Alimentícias Não-Convencionais (PANCs). Além disso, a Pandemia não poderia ficar fora da sala de aula, o que motivou a montagem de um Mural do Clima para articular as relações causa e efeito das mudanças climáticas.