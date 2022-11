Colégio Renascença comemora 100 anos com grande festa

O Colégio Renascença, primeira instituição educacional judaica da cidade de São Paulo formada por filhos de imigrantes que acreditavam na importância da educação para a continuidade das tradições e da cultura judaica, comemorou ontem (08/11) o seu centenário. O evento reuniu autoridades, ex-alunos, colaboradores e estudantes para uma noite de homenagens e celebrações.

Na abertura do evento, Marcelo Kauffmann, presidente do Colégio, agradeceu a todos que contribuíram para o centenário. “Reafirmamos nosso compromisso com a educação de excelência, global e judaica, e um olhar para o futuro. Importante lembrar que muitos aqui presentes foram e são protagonistas da construção desta história centenária”, disse.

No palco, discursaram sobre o centenário e representatividade do colégio autoridades como Marcos Knobel, presidente da Federação Israelita do Estado de São Paulo; Rafael Eldreich, cônsul geral de Israel; Claudio Lottenberg, presidente da CONIB – Confederação Israelita; Jean Gorinchteyn, secretário estadual da saúde e ex-aluno do Colégio Renascença; e o rabino David Weitman, que representou o rabinato da comunidade.

Um dos momentos de grande emoção foi a presença do sr. Elias Mutchnik, ex-aluno do Colégio, de 95 anos, que tem dois bisnetos que estudam atualmente no Renascença. A presença de alunos no palco também marcou a noite com apresentações de danças e do Coral 100 vozes, formado por alunos dos 4º e 5º anos, mães e colaboradoras.

Para compartilhar com todos os presentes os valores que se perpetuam desde sua fundação, subiram ao palco representantes que tiveram ou têm importante atuação no Colégio e que garantem a continuidade enquanto escola judaica comunitária de gestão participativa.

Os convidados receberam, ao final da celebração, o livro de 100 anos do Colégio. O historiador Roney Cytrynowicz, que já havia sido responsável pelo livro dos 75 anos, foi o profissional selecionado para realizar a pesquisa histórica, redação e edição do livro do centenário.

No encerramento, o professor João Carlos Martins, diretor-geral do Colégio, enalteceu todos os colaboradores que fazem ou já fizeram parte da instituição. O diretor agradeceu as famílias que confiam na instituição e aos mais de 220 colaboradores que trabalham diariamente para garantir um ensino de excelência na atual sede do Renascença.

“Essa noite é uma alegria para nós que aprendemos muito com os nossos alunos e com as famílias que nos confiam seus maiores tesouros. Isso aumenta a nossa responsabilidade enquanto educadores e junto à comunidade. Agradeço em meu nome, em nome do presidente do Colégio, Marcelo Kauffmann, da diretora da área judaica, Marli Ben Moshe, e de todos os nossos coordenadores, ao nosso atual time altamente qualificado e comprometido, assim como a todas as pessoas que nesses 100 anos trabalharam no Renascença”, declarou.