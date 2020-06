Campanha do Agasalho: Colégio Renascença realizará neste domingo Drive-Thru da Solidariedade

Com as regras de isolamento social, a tradicional campanha do Agasalho precisou se adaptar para não deixar as pessoas desamparadas durante o inverno. Para colaborar com a iniciativa, mas sem colocar em risco a saúde dos doadores e voluntários, o Colégio Renascença, em São Paulo, abrirá um Drive-Thru Solidário para receber agasalhos, cobertores e calçados no dia 21/6, das 10h às 16h.

Pela primeira vez desde a suspensão das aulas, o Colégio abrirá as portas para os funcionários da Unibes – União Brasileiro Israelita do Bem Estar Social, que serão os responsáveis por abrir o porta-malas dos carros que passarem pelo Drive-Thru para retirar a doação – assim, não será necessário nenhum contato físico, mantendo a segurança de todos. Para auxiliar o processo, as peças precisam estar em sacolas para o melhor manuseio na retirada de dentro dos carros.

Além disso, para aqueles que desejam colaborar com a campanha à distância, o Colégio Renascença realizará uma vaquinha online para arrecadação de dinheiro entre os dias 13 e 21 de junho, realizado através do site benfeitoria. Para mais informações acesse o site: www.renascenca.br

Drive-Thru | Campanha do Agasalho

21/06/2020

Das 10h00 às 16h00

Rua Inhaúma, 315 – Barra Funda