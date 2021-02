Aprendizado do inglês ampliado

Considerado o idioma mais conhecido do mundo, o domínio do inglês abre portas para intercâmbios, universidades fora do país e, claro, para o futuro profissional. Por isso, se tornou matéria obrigatória no currículo educacional brasileiro. Além das aulas regulares, os estudantes do Colégio Renascença, em São Paulo, vivenciam a língua inglesa na prática e a utilizam para debater assuntos urgentes com estudantes de diferentes nacionalidades, como no projeto Life After COVID (LAC21).

Os alunos do Renascença entram em contato com o idioma ainda durante a Educação Infantil e a prática se estende por todos os anos. Já a partir do 9º ano, os alunos podem cursar o High School Americano. O projeto em parceria com a HSE, Universidade BYU e a James Madison seguem o currículo dos Estados Unidos com aulas no modelo co-teaching com professores estrangeiros na própria escola. Assim, mesmo no Brasil, o estudante ganha mobilidade acadêmica, pessoal e profissional ao receber o diploma brasileiro e norte-americano de conclusão do Ensino Médio.

Uma das novidades do Colégio Renascença para 2021 é a parceria com a Cultura Inglesa para oferecer cursos extracurriculares de inglês no espaço da própria escola. Com isso, os alunos terão acesso a aulas com professores de uma das melhores escolas de idiomas de São Paulo sem necessidade de se deslocarem para uma de suas unidades e com desconto exclusivo de 15%. Os cursos serão oferecidos como optativos.

O Programa Bilíngue começa ainda na infância com atividades lúdicas para cantar, brincar e conviver em inglês. O objetivo é proporcionar aos alunos da Educação Infantil uma vivência significativa em língua inglesa para que tenham a oportunidade da aquisição do idioma de forma gradativa.

O investimento trouxe resultados ao Colégio e, principalmente, aos estudantes. Na última edição do Destination Imagination, programa internacional que desafia jovens do mundo inteiro, os alunos do Renascença ficaram em 1º lugar em todas as categorias que concorreram na primeira fase da disputa no Brasil – que contou com a participação de escolas regulares e bilíngues. Com a excelente posição alcançada, os finalistas foram convidados a disputar a última fase nos Estados Unidos com escolas do mundo inteiro.

“Com todas essas ações, o Renascença cumpre a tarefa de formar cidadãos prontos para superar desafios globais”, explica Lilian Itzicovitch Leventhal, Coordenadora de Inglês do Colégio Renascença.

Para representar o Brasil nos encontros com jovens de 12 países para discutir sobre os efeitos da pandemia na sociedade – e que resultará em uma conferência na Inglaterra, os alunos do Renascença foram convidados a participar do LAC21, uma iniciativa da BEO (British English Olympics), da Oxford International Education Group.

Reconhecida como uma das principais instituições de ensino judaico, o Renascença tem a tarefa de desafiar os estudantes na aprendizagem do inglês e conta com diversos parceiros, como a Universidade BYU; Universidade de Harvard, que realiza o Global Young Leaders Conference; e a Associação Cultura Inglesa de São Paulo para a oferta dos cursos extracurriculares em inglês na escola.