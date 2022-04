Alunos do Colégio Renascença recebem a premiação máxima no Destination Imagination

A Destination Imagination (DI) é uma organização de educação global dedicada a inspirar a próxima geração de inovadores, líderes e solucionadores de problemas de forma criativa e transformadora. Na competição, os participantes formam equipes e selecionam um desafio que deve ser superado de maneira inovadora. Com essa responsabilidade em mãos, os estudantes do Colégio Renascença somaram esforços e alcançaram o primeiro lugar em todas as categorias que participaram.

Além disso, os representantes do Ensino Médio foram reconhecidos com a premiação máxima da Destination Imagination, o prêmio Da Vinci, que havia sido entregue pela última vez há três anos, na Califórnia. A honraria é concedida apenas para as equipes que encontram uma abordagem única e criativa para a solução de um problema proposto pela competição.

“Participar deste projeto é uma experiência enriquecedora para nossos alunos. Ao desenvolver suas ideias, eles se descobrem capazes de trabalhar melhor em grupo, resolver conflitos e adquirir maior autonomia, essenciais para o aluno do século XXI”, diz Lilian Leventhal, Coordenadora de Inglês do Colégio Renascença.

A Destination Imagination já alcançou mais de um milhão de participantes em mais de 45 estados e 30 países. Para mais informações, acesse o site: www.renascenca.br