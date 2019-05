Colégio Renascença

Quem Faz

Há mais de 90 anos, o Renascença forma indivíduos que contribuem para o desenvolvimento de nossa comunidade, cidade e país. A escola possui tradição na formação de alunos com uma forte identidade judaico-brasileira, por meio de um ensino de excelência, das tradições judaicas, do sionismo e da profunda valorização da vida comunitária. O espaço do colégio reflete a proposta pedagógica que privilegia as interações, aprendizagem, descoberta e o protagonismo da criança. Há uma ampla área verde que proporciona o contato constante com a natureza.