O COLÉGIO PRUDENTE DE MORAES foi fundado há 24 anos em Salto, a 100 km de São Paulo, com a missão de promover uma formação abrangente para todos os alunos, liderando, coordenando e apoiando as equipes com estratégias que promovam o trabalho interativo e garantam o alto desempenho de todos. Sua proposta dinâmica em sintonia com os novos tempos valoriza a autonomia, a reflexão e a solidariedade. Além de proporcionar aos seus estudantes uma sólida base de conhecimentos, o Prudente prepara o jovem para que possa, criticamente, assimilar novas informações e contextualizá-las em seu universo de experiências.Atende alunos da Educação Infantil ao Ensino Médio em duas unidades, sendo que a Unidade 2 é um espaço exclusivo para alunos com 1 a 3 anos de idade. Oferece ainda Programa Integral, Programa Bilíngue, Empresa Junior, Educação Financeira, preparação para Olimpíadas de Conhecimentos, aulas de xadrez e futebol, oficina de teatro e artes.Mais informações: www.colegioprudente.com.br