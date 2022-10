Por Denise Desiderá *

O que é ser feliz? Essa é uma das principais perguntas da humanidade e, ao longo de nossa história, sempre tentamos responder da forma que melhor nos convém. Trabalhando na escola há 25 anos, acredito que a felicidade se encontra nas crianças correndo, em suas risadas na hora do intervalo e, para nós da equipe pedagógica, ver o desenvolvimento dos alunos desde a Educação Infantil até a formação desse estudante no Ensino Médio.

Entre as muitas possibilidades, uma que sempre gosto de lembrar é a versão da felicidade para a psicologia, que nos mostra que nascemos para o prazer, sendo as sensações acumuladas nas experiências, o que representaria a tal felicidade. Outro ponto importante são os relacionamentos sociais, a interação com a sociedade.

Sabemos também que, para viver em sociedade, precisamos entender que alguns prazeres precisam ser contidos. Aprendemos isso com o tempo, com a vida. O primeiro núcleo social importante, nesse sentido, é a família e, em seguida, a Escola, que os pais ou responsáveis devem escolher em acordo com seus valores.

A dúvida, então, muda de forma. Se ser feliz é experimentar sentimentos positivos, será que é possível ser feliz na escola, onde há regras para convivência harmônica? A boa notícia é que a felicidade depende de contrapontos. Aos poucos passamos a entender que há espaços para cada tipo de emoção, e muito disso se aprende na escola. Considerando um colégio que tem alunos de 3 a 17 anos, garantir a felicidade de todos depende de uma postura proativa, que entenda as diferentes características de cada idade.

Para mim, a felicidade na Escola começa quando os alunos percebem o interesse do professor por eles. Esse interesse, o qual às vezes o aluno entende como acolhimento, é fundamental para criar o entendimento de que há um outro também nos ajudando a sermos felizes. Conquistar um aluno pelo afeto, principalmente os mais novos, é o caminho mais eficaz para o desenvolvimento da aprendizagem.

A escola, contudo, não é um espaço de relacionamento apenas no contexto entre aluno e professor. Mais do que isso, o ambiente escolar também é uma oportunidade para que a criança possa pertencer e integrar a um grupo de amigos. Essa relação nutrida de forma saudável gera alegria, satisfação, esperança e, portanto, felicidade.

Outro ponto é o estímulo a recompensas. Quando o aluno estuda e vê o seu esforço no resultado e percebe assim o quanto aprendeu, ele certamente está no caminho para alcançar a felicidade mais genuína no espaço escolar.

Estamos falando, portanto, da construção de uma relação de confiança e parceria, na qual a família participa, também, ativamente ao estabelecer pontes com o Colégio. Oferecer felicidade aos alunos é uma tarefa que demanda uma compreensão holística das necessidades de um jovem, entendendo seus medos, inseguranças, vontades e sonhos. Ter seu estado emocional considerado e cuidado faz com que o aluno se sinta compreendido.

Por fim, a felicidade é representada na alegria de brincar livremente, sem nem notar que se está sob a supervisão das professoras. É contar nos dedos o tempo que falta até a hora do parque. É o abraço apertado na despedida dos pais rumo à sala de aula. Ou anos mais tarde, quando regressamos ao Colégio e nos lembramos, sorrindo, de tudo que vivemos ali. É assim que as crianças chegam à felicidade plena na escola: sendo apenas felizes.

* Denise Desiderá, Diretora da Unidade Alphaville do Colégio Pentágono, reflete sobre como é possível ser feliz na escola, um dos pilares do Pentágono.