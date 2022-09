Play como ferramenta para o learn

Por Maria Cristina Chiochetti*

Sabemos que o “brincar” é fundamental na Educação Infantil de todas as crianças, mas como elas se beneficiam do brincar para aprender uma nova língua é sobre o que vamos refletir agora. Ao brincar, a criança se engaja cognitivamente e interage socialmente, fatores essenciais para um aprendizado efetivo, uma vez que vão desenvolvendo várias habilidades como pensar, resolver problemas, desenvolver a memória, concentração, criatividade e atenção.

É importante entender que existem várias formas de brincar e que todas contribuem para o aprendizado. O brincar pode ser “físico” como correr, pular, dançar, escalar, “intelectual” ao contar histórias, fazer pinturas e desenhos e, também, “socioemocional” ao representar e apresentar histórias ou participar de jogos coletivos.

Ao inserirmos na rotina dos nossos alunos atividades lúdicas em inglês, que motivam a participação e aguçam a curiosidade, a criança se torna capaz de absorver o conteúdo com mais naturalidade.

Aprender desde cedo, em especial se apoiando no brincar, certamente favorece o processo e cria a confiança necessária nas crianças. Assim, conseguimos induzir o aprofundamento da língua para que os alunos possam, futuramente, não só usar o idioma mas argumentar em inglês, defender suas ideias. E claro, essas Competências são essenciais na vida acadêmica e profissional nesse mundo globalizado.

O ambiente bem preparado e a diversidade de atividades também contribuirão para o desenvolvimento das crianças. Promover contextos de integração como rotação por estações onde existem muitas possibilidades de investigação e engajamento ajuda a manter o interesse e motivação.

O programa de imersão learn&play, criado e desenvolvido no Colégio Pentágono, se baseia no “Fun-based English language learning”, uma abordagem divertida e inovadora que ajuda os alunos a ampliarem os vocábulos e estruturas. Dentro desse método, posteriormente, os estudantes também desenvolvem mais facilmente as habilidades de escrita e leitura.

O L&P tem como propósito não só o aprender brincando, mas também o bem estar das crianças nele inseridas. Durante o período de imersão semanal, as crianças vivenciam o inglês em situações cotidianas com refeições, leituras, jogos, brincadeiras, encenação e até eventos culturais, como St. Patrick’s Day, Valentine`s day ou Halloween. Nesse sentido, o papel do professor é fundamental desde o acolhimento, no gerenciamento de conflitos e escuta ativa. A abordagem ‘learning by doing‘ engloba o desenvolvimento e a aquisição gradativa da língua, os aspectos cognitivos, físicos e emocionais dos nossos alunos, para que, assim, eles se apropriem do inglês no dia a dia.

*Maria Cristina Chiochetti é Coordenadora do Departamento Internacional da Educação Infantil e Anos Iniciais do Colégio Pentágono