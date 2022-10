O que está por trás da Excelência Acadêmica do Colégio Pentágono?

Ao longo da trajetória escolar dos nossos estudantes, buscamos evidenciar que aquilo que fazemos de fato funciona. Desde o desenvolvimento motor, da oralidade, do conhecimento de si e do outro, do letramento, passando pelo cuidadoso trabalho com habilidades e competências necessárias para a vida no século XXI e seguindo até o ingresso em universidades de renome, nós primamos por um trabalho de excelência acadêmica.

E é exatamente isso que temos feito em mais de meio século de existência.

Partimos da elaboração de um planejamento cuidadoso e rigoroso de atividades, visando sempre à formação integral dos alunos, articulando saberes em uma narrativa que, ao perpassar toda a vida escolar de cada um deles, prepara-os para uma visão sistêmica, ampliada e interdisciplinar. Nesse percurso, a construção do conhecimento se dá por meio da adoção de fontes fidedignas de dados e fatos, da promoção da curiosidade, do encantamento pelo saber e da interação com os objetos de conhecimento e com os colegas, de tal modo a prover um amplo e diverso repertório sociocultural, que leva ao desenvolvimento de um olhar crítico e autêntico.

Almejando estudantes engajados em nossas propostas pedagógicas, esse rigor é parte importante para formarmos não apenas cidadãos resilientes e preparados para todo tipo de desafio, mas verdadeiros protagonistas, responsáveis e comprometidos com tudo o que se propõem a fazer e confiantes da realização de seu projeto de vida.

Mas não é apenas em relação aos nossos alunos que cultivamos a excelência: temos compromisso também com os profissionais que os acompanham. Por isso, fomentamos e promovemos, desde a sua contratação, a formação e a atualização constantes de professores em relação aos variados temas que envolvem a educação. Isso porque acreditamos que bons alunos só desenvolvem todo o seu potencial quando são exigidos por mestres que levam a sério a excelência acadêmica que tanto prezamos.

Bons professores, conhecedores de seus alunos com profundidade, sabem trabalhar com a natural heterogeneidade dos estudantes, elaborando – por meio da diversidade de avaliações e metodologias – desafios sob medida, que não só estimulam cada aluno a aprender cada vez mais, como também promovem a sinergia na aprendizagem: nossas crianças e nossos jovens sabem aprender sozinhos, mas, sobretudo, aprendem juntos.

Para tanto, além de selecionarmos profissionais cuidadosamente e de oferecermos cursos no nosso Centro de Desenvolvimento Pentágono, organizamos rotineiramente reuniões coletivas e individuais entre docentes e coordenadores, que, observando aulas com frequência, acompanham devidamente o trabalho realizado e o progresso de todos os estudantes. É assim que garantimos o desenvolvimento de competências e habilidades de forma sistematizada, verificando a consistência de nosso currículo, a adequação de nossas metodologias e a confiabilidade dos processos de avaliação adotados.

Assim, seja por meio de aulas expositivas, seja por meio de metodologias ativas, nossos alunos aprendem. E também são bem avaliados: regularmente, passam por modalidades diversas de avaliação, que buscam dar conta da diversidade do nosso corpo discente e permitir a exploração das muitas facetas de cada indivíduo: autoavaliações, relatórios individuais, sondagens, provas dissertativas, simulados, trabalhos em grupo, seminários e tantas outras metodologias avaliativas fazem parte do nosso programa.

Logo, o destaque dos nossos formandos ao ingressarem nas melhores universidades nacionais e internacionais e dos nossos ex-alunos no mercado de trabalho não é uma coincidência: ele é fruto de décadas de dedicação para elaborar, com esmero e exigência, um currículo consistente e métodos comprovados. É fruto, portanto, de excelência acadêmica.