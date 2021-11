Ler com e para crianças

Por Thais Zanetti *

Pensar sobre a importância da leitura nos ajuda a compreender melhor o impacto que nossas decisões têm para os pequenos e pequenas. Seja como professores, mães, pais ou cuidadores, tornar a leitura para crianças um hábito, tem o potencial de influenciar diversas áreas do desenvolvimento infantil, a começar pela percepção que os pequenos têm sobre relação, já que um tempo do dia foi tirado e pensado especialmente para eles.

O exemplo e o gesto são grandes educadores: ler para uma criança, de qualquer idade, é fundamental para despertar sua curiosidade pelo livro em geral e pelas narrativas que ele guarda, inclusive se considerarmos que as ilustrações podem ser lidas pelas crianças mais novas. Portanto, a leitura pode começar pela capa, quando o leitor adulto mostra para a criança e, juntos, leem e imaginam como será essa narrativa.

No Colégio Pentágono, ler para o estudante e estimular que o mesmo seja feito em casa, se sobrepõe à faixa etária e à condição de um indivíduo leitor alfabetizado ou não. Por aqui, reforçamos a qualidade do tempo gerada com essa prática, ou seja, o significado que aquele momento terá para a criança. Por isso, a sugestão é pegar um livro e se sentar ao lado da criança – no chão, em roda, no sofá, na cama – e então, começar a contar uma história.

Ainda ressaltamos a importância de incentivar a criança a participar da escolha do livro que vai ser lido. Para tornar a experiência ainda mais legal para as crianças, o leitor adulto precisa passar a emoção da leitura adiante e, assim, quanto mais feliz for esse momento de contato com a história, com o texto, melhor será o momento de leitura. Vários especialistas sugerem, como um bom recurso, a utilização de vozes especiais para diferenciar os personagens da história. Além disso, também vale explorar as imagens do livro, que deve sempre estar virado para a criança poder vê-las.

Outro ponto, de extrema relevância na leitura para crianças, está ligado aos laços sociais, assim como acreditamos e aplicamos no Pentágono. A literatura infantil traz para os pequenos um repertório importante, que auxilia no desenvolvimento de habilidades sociais fundamentais.

Dessa forma, é possível concluir que a leitura mediada – ler com e para a criança – tem, acima de tudo, o poder de criar o espaço perfeito para o estabelecimento e aprofundamento de vínculos afetivos. Além de criarem memórias especiais para toda a vida, adultos e crianças que estabelecem uma conexão durante a leitura, ampliam, também, um vocabulário comum.

Leia sempre!

* Thaís Ramos Nucci Zanetti é Coordenadora da Educação Infantil e 1º ano dos Anos Iniciais do Colégio Pentágono