Festa Junina híbrida do Colégio Pentágono tem atividades presenciais para alunos e virtuais para a comunidade escolar

Solidária e tradicional, a 32ª edição da Festa Pé de Moleque ocorre em formato híbrido, para que as famílias possam curtir mantendo o distanciamento social

O Colégio Pentágono adaptou a 32ª Festa Pé de Moleque, a tradicional festa junina da escola, para que todos pudessem aproveitar as comemorações de junho, cumprindo o distanciamento social. A festa ocorre de forma híbrida ao longo do mês para atender todas as unidades do Colégio.

As atividades presenciais são realizadas com os alunos nas aulas de Educação Física, Música e Artes. Durante as aulas de Educação Física, as crianças participam de danças regionais e de brincadeiras como argolas, tiro ao Alvo, salve o Rio – versão sustentável e consciente da pescaria, na qual os alunos têm que pescar itens como plásticos e latas – e chute ao gol.

As crianças da Educação Infantil e Anos Iniciais foram convidados a irem à escola vestidos com trajes típicos e, durante as aulas, estudantes de todos os anos/séries participarão de atividades que aprofundam no caráter pedagógico do ciclo junino. “Cada série explora uma manifestação da cultura popular. Vamos do sul ao norte do País, passamos por tradições populares, investigamos a xilogravura, a cerâmica, o maracatu e as cirandas, entre outras referências visuais e musicais, pesquisamos as danças típicas e os artistas que se relacionam com a época, de Luiz Gonzaga a Alfredo Volpi, que desenvolve parte da sua obra, relacionada às bandeiras juninas, tradição imagética da festa”, explica André Pereira Lindenberg, Coordenador de Artes do Colégio Pentágono.

Para as atividades on-line, a escola desenvolveu um site especial para concentrar todas as barracas e diferentes ações da festa junina. Neste espaço virtual, os pais poderão acessar a programação completa e acompanhar as lives de cada unidade. Algumas barracas virtuais são liberadas apenas para membros da comunidade escolar, já outras poderão ser curtidas por todos, incluindo público externo.

Por meio do site da 32ª Festa Pé de Moleque será possível:

Conferir receitas tradicionais da festa junina do Pentágono, como o sanduíche de pernil, o arroz doce, entre outras (aberta),

Enviar correio elegante (para a comunidade escolar),

Ver a galeria de artes e projetos feitos pelos alunos em sala de aula (para a comunidade escolar),

Fazer doações diretas para a campanha 50 anos = 50 toneladas de alimentos – para arrecadar cestas básicas digitais (aberta),

Participar de brincadeiras que estarão disponíveis nos sábados (aberta),

Conferir a identidade da festa e o que foi estudado por cada ano/ série (aberta),

Dedicar uma canção que será tocada nas lives do sábado (aberta),

Comprar rifas e concorrer a prêmios nos três sábados das festas virtuais (aberta, mas é necessário conhecer algum aluno para direcionar a venda da rifa).

Por ser uma festa junina solidária, toda a arrecadação líquida das vendas de rifas e da Festa Junina na Caixa, além do apoio de marcas parceiras, será revertida para doações de cestas básicas da campanha Pentágono 50 anos = 50 toneladas de alimentos, ação que celebra o marco de 50 anos do Colégio.

Para conferir o site, acesse o link https://festapedemoleque.colegiopentagono.com/ e selecione uma unidade.