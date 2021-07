Férias: o que podemos ensinar?

Por Tarsila Krücken Martin*

Com a chegada das férias, várias famílias nos procuram perguntando sobre como podem manter, também em casa, as inúmeras aprendizagens que as crianças vivenciaram ao longo do período de aulas.

Com a pandemia de COVID-19 ainda nos assolando e nos convidando para mais uma temporada sem grandes viagens, a pergunta se intensifica: o que eu vou fazer com as crianças dentro de casa?

Assim como durante o sono, nosso cérebro sedimenta aprendizados, durante os períodos de férias, podemos edificar conhecimentos dos mais complexos.

Usando e abusando de ideias simples e comuns às famílias, podemos:

Flexibilizar rotinas, garantindo uma relação menos voraz com o tempo, o que estimula habilidades socioemocionais relacionadas à tolerância ou resiliência, por exemplo.

Nos arriscar em receitas caseiras, de preferência embalados pelos hits musicais da família, e assim aprender sobre trabalho em equipe, diversidade, Matemática, Física ou Química, sem ao menos pronunciarmos definições como medidas de massa ou volume e mistura homogênea.

Lançar olhares para as paisagens que nos cercam, ler como o clima nos influencia, registrar essas perspectivas com fotos minimalistas ou desenhos coloridos e assim, acolher sensações e cultivar maneiras de lidar com as emoções, desejos, ideias ou projetos.

Desengavetar jogos de cartas ou tabuleiro das nossas juventudes, viajando no tempo, calculando estratégias e imprimindo consistência emocional diante das frustrações que uma competição impõe.

Empreender no crescimento, tirando as rodinhas de uma bicicleta ou investindo no deslizar de patins que, para além das habilidades motoras, nos convidam para buscar concentração e equilíbrio.

Persistir em livros com capítulos e tramas mais longas, lendo mesmo para aqueles que já sabem ler sozinhos. Numa leitura em voz alta, um rico universo literário e imagético é compartilhado. Juntos, mas cada um com seus repertórios, será possível imaginar ou se engajar às peripécias dos heróis mais que valentes, bem humorados ou criativos.

Deixar brincar, pois para esse trabalho as crianças não precisam de férias. Circuitos, cidades, cabanas, cavernas ou casinhas, por entre pés de mesa ou construídas com lençóis e almofadas do sofá exigem muitas vezes, engenharias de ponta e podem nos proteger do frio ou dos terríveis monstros que nos têm perseguido, numa época em que não podemos fazer boa parte das coisas que sonhamos e queremos.

As possibilidades são inúmeras, o essencial é estar junto.

Mais do que nunca, a qualidade dos momentos que aproveitarmos juntos com nossos filhos e filhas, se sobressairá à quantidade de horas que conseguimos dedicar a essas relações.

Também por isso, durante as férias, prefira a ludicidade, o lazer e o prazer, e divirta-se junto com suas crianças.

Assim, ao invés de dedicar-se a ensinar o que, mais cedo ou mais tarde a escola ensinará, você estará educando seus amores para a vida e suas indizíveis amarguras e doçuras.

*Tarsila Krücken Martin é Orientadora Educacional da Educação Infantil e EF – Anos Iniciais do Colégio Pentágono