Férias… e o retorno, o que traz para os alunos?

Por Elaine Siqueira*

Período de férias… pausa para descanso e diversão, sempre esperada por todos os alunos! Muitos planos, viagens, ou mesmo, momentos de relaxamento, de não ter compromissos.

Porém, a rotina tão organizadora em nossas vidas, deve retornar…o ano letivo precisa ser concluído. Um novo semestre com muitos desafios e conquistas começa agora.

Os alunos prontos para ocupar seus lugares na sala de aula, encontram-se agora mais maduros e responsáveis para encarar processos de aprendizagem, fortalecidos emocional e intelectualmente. Rever colegas e professores é também muito gratificante. Energias recarregadas!

Segundo Vygotsky (1996), “a interação entre os sujeitos é fundamental para desenvolvimento pessoal e social, pois busca transformar a realidade de cada indivíduo”. E é essa transformação que o Colégio Pentágono quer trazer nesse novo semestre que, diferentemente de todos os outros retornos, envolve esperança de volta à normalidade após a pandemia da Covid-19.

Essa interação acontece na escola, com os pares que têm os mesmos interesses e curiosidades. O retorno presencial, tão esperado, tem grande destaque nesse momento, mesmo ainda com protocolos a serem seguidos. Por meio do convívio, as crianças trocam conhecimentos, aprendem a se relacionar com o outro e constroem valores como cooperação, solidariedade e respeito.

Diariamente, como um fluxo contínuo e poderoso, a instituição escolar é vista como a porta de entrada para uma corrente sadia e proveitosa que elege o desenvolvimento, o aprendizado e a formação de cidadãos em níveis elevados.

Recebendo os alunos, não podemos deixar de observar também, o crescimento físico das crianças, chegando ao colégio com os uniformes mais justos, calças mais curtas, o que comprova essa teoria. E os olhares… ahhh, esses continuam os mesmos, um brilho curioso que fala por si só… quais serão os próximos desafios? É o cognitivo marcando seu espaço!

Professores e alunos em sintonia dão o “start” para os poucos meses que fazem parte do segundo semestre. Assim, o professor do Colégio Pentágono guia seus alunos fornecendo as ferramentas adequadas para que seu desenvolvimento completo ocorra da forma mais apropriada. O Colégio Pentágono preparou a volta ao espaço escolar, considerando as competências e habilidades dos alunos, com planos de ensino personalizado, monitoramento de aprendizagem e com olhar atento para os aspectos socioemocionais. A motivação de nossos alunos é fundamental para a superação dos novos desafios.

Momentos de leveza, com muita responsabilidade e sempre com foco na excelência acadêmica é a forma como o Colégio Pentágono, ciente de suas responsabilidades nesse momento de retorno acredita, que seus alunos vão adquirir conhecimento sobre o mundo à sua volta e construir seu percurso de aprendizagem de forma natural e prazerosa.

Bem-vindos ao 2º semestre!!!!

* Elaine Siqueira é Coordenadora Pedagógica do Ensino Fundamental Anos Iniciais da Unidade Morumbi