Colégio de São Paulo une comunidade escolar para arrecadar 50 toneladas de alimentos para doação

Campanha faz parte de celebração dos 50 anos da fundação do Colégio Pentágono

Em 2021, o Colégio Pentágono comemora 50 anos de vida, uma trajetória comprometida com a excelência acadêmica e a formação integral dos alunos. De orientação humanistas, a formação do indivíduo, por meio do desenvolvimento de habilidades socioemocionais como empatia e cidadania, sempre foi um dos valores mais importantes da instituição. Nessa linha, a escola lançou uma campanha para arrecadar 50 toneladas de alimento para as pessoas em situação de vulnerabilidade.

“Embora o nosso coração se encha de alegria ao completarmos meio século de fundação, nos entristece saber que as comemorações serão, até segunda ordem, realizadas a distância”, diz Julia Contier Fares, Coordenadora de Comunicação Institucional. “Assim, tivemos a ideia de reunir nossa comunidade escolar de uma forma diferente e lançamos a campanha solidária ‘50 anos = 50 toneladas’ para ajudar quem mais precisa no momento”.

Para alcançar a meta, o Colégio Pentágono se uniu à ONG Gerando Falcões e pretende arrecadar 3.850 cestas básicas digitais que serão destinadas a pessoas em 341 comunidades de 17 estados do Brasil. “O formato escolhido inclui um cartão digital que fica com as famílias beneficiadas e, além de facilitar o acesso às doações, também permite que as pessoas circulem a economia local de suas comunidades e bairros, impactando positivamente duas frentes: colocamos comida na mesa de quem precisa e criamos renda para quem está com o comércio enfraquecido nessa pandemia”, explica a Coordenadora de Comunicação Institucional.

De acordo com a Gerando Falcões, uma família de aproximadamente cinco pessoas precisa de uma cesta básica a cada 15 dias. Há mais de um ano, o mundo inteiro lida com a pandemia do coronavírus, que têm impactado na vida de todos e, principalmente, na realidade de pessoas que possuem poucos recursos e vivem em regiões menos assistidas. Uma pesquisa divulgada pela Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional (Rede Penssan) indicou que nos últimos meses do ano passado 19 milhões de brasileiros passaram fome e mais da metade dos domicílios no país enfrentou algum grau de insegurança alimentar.

Para doar, acesse o link: https://doa.re/1g6