Como a conquista de certificados em exames internacionais incentiva o estudo entre os alunos?

Maria Cristina Chiochetti e Daniela Pensado *

O aprendizado de um novo idioma é um processo constante, o aluno vai se apropriando da língua e progredindo gradativamente. Nesse cenário, as certificações têm o papel de consolidar as etapas desse aprendizado e, de certa forma, funcionam como um impulsionador para a melhora do desempenho dos alunos.

Receber o primeiro certificado ainda nos Anos Iniciais ajuda a criar a confiança desejada e incentiva as crianças a seguirem em frente na jornada. Quando os alunos se percebem avançando, a motivação cresce permitindo que desenvolvam fatores essenciais para a comunicação e para terem acesso a uma vida inteira de experiências e oportunidades enriquecedoras em outras línguas.

E os benefícios de começar a prestar exames cedo ajuda o aluno tanto emocionalmente como cognitivamente, preparando-os para os exames futuros que, com certeza, serão mais complexos. Essa prática contribui para um processo de avaliação natural, sem medos e traumas, já que a conquista de cada nível demonstra que superaram uma nova etapa.

A preparação para fazer qualquer um dos exames de Cambridge exige clareza dos objetivos a serem alcançados, o que ajuda os alunos a desenvolverem um senso maior de organização, disciplina e responsabilidade. Essas competências são, atualmente, de suma importância para o desenvolvimento integral do indivíduo neste mundo globalizado.

No Colégio Pentágono, os alunos se preparam para obter as certificações de Cambridge desde os Anos Iniciais do Ensino Fundamental até a 3ª série do Ensino Médio. O fato de os exames estarem organizados por níveis, de acordo com o CEFR (Common European Frame of References) – Quadro Comum Europeu de Referência para Línguas que descreve as competências linguísticas, proporciona aos alunos a clara ideia de progressão no aprendizado do idioma. Os resultados atestam o desenvolvimento nas quatro habilidades linguísticas: produção oral, compreensão oral, leitura e escrita. Essa validação externa é vitalícia e os certificados de proficiência reconhecidos mundialmente.

Recentemente, inclusive, o Colégio recebeu o selo “Gold Preparation Centre”, certificação oferecida pela Cambridge Assessment. Esse é um reconhecimento do trabalho realizado pelo Departamento Internacional na preparação dos alunos para essas provas de diferentes níveis de inglês dos Exames de Cambridge.

Ainda no objetivo de motivar os alunos, a escola promove uma cerimônia de entrega das certificações Esses momentos ganham mais importância e vão marcando a vida dos alunos. Celebrar as conquistas e os sucessos fomenta a vontade de continuar seu processo de desenvolvimento.

Além das vantagens relacionadas ao processo de aprendizagem, os certificados adquiridos ao longo da vida acadêmica ajudarão a abrir portas para um mundo de possibilidades futuras. Os Certificados de Cambridge são aceitos por mais de 20 mil instituições internacionais* e podem ser o diferencial para aprovações em universidades estrangeiras, mercado de trabalho no Brasil ou exterior, processos para solicitação de imigração, entre outros.

**Fonte: https://www.cambridgeenglish.org/br/why-choose-us/

*Maria Cristina Chiochetti é Coordenadora do Departamento Internacional da Educação Infantil e Anos Iniciais do Colégio Pentágono

Daniela Pensado é Coordenadora do Departamento Internacional dos Anos Finais e Ensino Médio do Colégio Pentágono