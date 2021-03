Com acolhimento socioemocional na retomada, escola une grupos de amizades em bolhas

Para incentivar a integração entre as crianças e os adolescentes, Colégio Pentágono optou por priorizar as amizades ao fazer a divisão de grupos em cada dia de aula

Após um ano atípico com pandemia, o retorno às aulas presenciais em 2021 precisou ser cuidadosamente planejado para que o aspecto socioemocional e a interação entre os alunos fosse priorizado após meses de distanciamento social. Para esse momento, o Colégio Pentágono preparou estratégias para promover o acolhimento, o bem-estar e a integração entre os estudantes e os professores durante o ano letivo, em especial nas primeiras semanas. As diretrizes foram definidas pela diretoria e alinhadas entre todas as equipes pedagógicas durante as semanas de planejamento. Além disso, uma pesquisa feita com pais e familiares constatou uma preferência para que as divisões das bolhas – grupos de estudantes que revezam a presença na escola – priorizassem as amizades dos alunos. Desta forma, os alunos puderam ser escutados para a formação de bolhas para que se sentissem mais acolhidos.

“O trabalho de integração e acolhimento está sendo feito em todas as unidades da escola. O colégio conta com seis orientadoras educacionais que dão o suporte para o acolhimento, fortalecendo o trabalho da equipe pedagógica. O ano passado foi bastante intenso na vida de todos nós e sabemos a importância de trabalhar e reforçar os laços afetivos com amigos e professores. É uma estratégia para deixarmos os alunos mais à vontade com esse retorno presencial, que não deixa de ser uma nova realidade”, diz Adriana Costa, Orientadora Educacional da unidade de Alphaville. “Paralelamente, vamos seguindo com o conteúdo da grade escolar. Estaremos atentos para que não ocorram perdas pedagógicas e sempre promover um ensino de qualidade, seja presencialmente ou pelo ensino remoto”, completa.

Nessa primeira fase da retomada, o foco da Educação Infantil e Anos Iniciais será a integração entre as crianças, os professores e as dependências da escola. “Para os grupos que vão iniciar os primeiros dias de suas vidas em uma instituição de ensino, vamos trabalhar primeiro o vínculo com o professor e com os colegas. Nós optamos por este caminho para que todos se sintam à vontade antes de começarmos de fato o conteúdo programático para cada série”, diz Adriana. Para atender a demanda pela idade e necessidade da presença do professor, a escola priorizou a volta presencial total da educação infantil, 1os e 2os anos dos anos iniciais, mantendo o distanciamento social indicada pela vigilância sanitária .

Já para os Anos Finais e Ensino Médio a abordagem será diferente, por conta dos adolescentes que se acostumaram mais facilmente com o ensino à distância e têm mais autonomia para lidar com esta modalidade de aprendizagem. “Primeiro estamos observando o comportamento em sala de aula, sem deixar de lado os estímulos para que haja interação entre os estudantes. Nós sabemos que neste momento de vida muitos deles buscam a própria individualidade. Vamos respeitar este momento, mas trabalhando a importância de criarmos novamente este laço social, em especial dentro da escola”, conta a Orientadora.

Divisão de Grupos Priorizando as Amizades

Assim que a data do início do ano letivo foi divulgada, o Colégio Pentágono entrou em contato com as famílias dos estudantes para entender quantos participariam da retomada e organizar o esquema de bolhas. Para promover o acolhimento e o vínculo, foram definidas duas categorias: uma que priorizava a frequência de irmãos nos mesmos dias, para facilitar a logística com os pais, e outra que deu preferência para os grupos de amigos.

Acolhimento de Novos Alunos

Mesmo antes da pandemia, uma das tradições do Colégio Pentágono sempre foi designar a função de “aluno tutor” para aqueles estudantes mais comunicativos e proativos, que podem auxiliar na integração de um recém chegado à sala de aula. Este acompanhamento é feito por alguns dias até que a criança ou o adolescente se sinta familiarizado com o espaço, colegas, professores, além de ser bastante acolhido pela turma.

“Nós sabemos que a mudança de um ambiente para outro muitas vezes pode causar um choque na vida de uma pessoa, mas o nosso objetivo é fazer com que isso ocorra de maneira mais natural e que sempre exista um cuidado em relação ao acolhimento”, finaliza a Orientadora Educacional.