Colégio Pentágono inicia ano letivo com novidades em sua estrutura e retorno de atividades

Novas opções de eletivas para o Ensino Médio, volta do G3, reformas de modernização e ampliação da infraestrutura do colégio são alguma das atualizações para a comunidade escolar

Durante o período das férias de verão, o Colégio Pentágono, que possui unidades em Alphaville, Morumbi e Perdizes, aproveitou a pausa de suas atividades para renovar ambientes e planejar um 2022 cheio de novidades para os alunos. Algumas mudanças, como o retorno das turmas do G3 na Educação Infantil, já tinham sido anunciadas no final do ano passado. Outras atualizações foram reveladas mais recentemente, na abertura do ano letivo para os professores, como é o caso dos certificados do Ensino Médio e das reformas feitas nas unidades.

O ano novo é sempre carregado de muitas expectativas em relação às turmas, às salas e à escola em geral. E para começar de forma bem positiva, o Pentágono destaca as mudanças que a comunidade escolar pode esperar encontrar já na primeira semana de aulas.

Volta do G3: Em 2022, retornam as turmas do G3, para crianças a partir de 3 anos. Com o aumento da procura nas unidades do colégio, o Pentágono retoma as atividades para as crianças, com todos os protocolos de segurança para a idade e expertise que possui há mais de 50 anos.

+ de 50 eletivas para o Ensino Médio: O novo Ensino Médio do Pentágono foi implementado em 2021, mas isso não impediu que a grade fosse renovada para o novo ano. O destaque está para a adição de novas opções de eletivas, como por exemplo: Voando no Campus, sobre projetos de aeronaves; Cinema e Química, com replicação de cenas de filmes e séries que envolvem química; e Mecanismos de Stress e Ansiedade, que abordará biologicamente como o corpo reage a situações de estresse. No total, serão 51 matérias que os alunos do Ensino Médio podem escolher de acordo com suas habilidades e desejos. Além disso, a escola também possui parceria com instituições de ensino superior como IBMEC, Istituto Europeo di Design, FGV e Mauá.

Eletivas com emissão de certificado: A partir deste ano, todas as eletivas do Ensino Médio terão emissão de certificado. A novidade tem o objetivo de começar a preparar o currículo do aluno, agregando valor em processos seletivos de universidades nacionais e internacionais, que avaliam competências e interesses, além de boas notas no boletim e nos vestibulares.

Letramento Financeiro: Alunos do 2º ao 9º ano do Ensino Fundamental terão aulas de letramento financeiro a partir de 2022. O conteúdo será distribuído no currículo de matemática e ensinará crianças a lidarem melhor com o dinheiro por meio de jogos e problematização de situações do dia a dia. Muito além de ganhar e gastar o dinheiro, as aulas pretendem preparar os alunos para tomar decisões conscientes e embasadas em princípios matemáticos e financeiros.

Inglês ainda mais forte: Para 2022, o Departamento de Inglês do Pentágono aumentará o número de aulas dos Anos Iniciais e terá aulas extras para alunos do Anos Finais com foco na oralidade e apoio pedagógico. Já no Ensino Médio, foram feitas alterações na proposta pedagógica e será oferecida uma eletiva de preparação para provas necessárias para o ingresso em universidades americanas – SAT and TOEFL Prep. Além disso, os programas exclusivos learn&play e Bridges continuam trazendo inovações e o foco em formar alunos fluentes em inglês e com habilidades para o uso da língua em diferentes contextos.

Extracurriculares: A Escola de Esportes e Cultura também retorna em 2022 com ainda mais força. Agora, todas as unidades terão mais de 10 modalidades esportivas, como patinação, futsal, vôlei, ginástica artística, circo, entre outras. Além disso, a Unidade Morumbi terá um novo complexo esportivo, com inauguração completa prevista para esse ano. Outra atividade disponível para os alunos é a participação no Coral Pentágono, que tem mais de 30 anos de tradição e, nesse início de ano, realizará as aulas de forma online, por conta da pandemia.

Infraestrutura: Como parte do projeto de modernização da escola, diversas salas de aulas de todas as unidades do colégio passaram por reformas que envolveram pintura, acústica e piso. Também está prevista a entrega de móveis novos, ainda nos primeiros meses deste ano. Alguns espaços do Pentágono também passaram por modificações para se tornarem multidisciplinares e incentivar a criatividade dos alunos, como, por exemplo, as Salas Maker. Para as crianças dos Anos Iniciais, as novidades vão além das salas de aulas, com novas opções de brinquedos e parquinhos totalmente renovados e equipados com parede de escalagem, percursos, balanços e estruturas de diversão.

Tecnologia: Prevendo que mais aulas poderão ser realizadas em ambientes externos, as redes de wi-fi do colégio foram reforçadas em todas as unidades, nos mais diferenciados espaços.

Grupo de Diversidade: Formado por professores, coordenadores e diretores, o Grupo de Diversidade do Pentágono realiza encontros frequentes para discutir pautas relacionadas ao tema e implementar políticas para que a inclusão e a diversidade se tornem mais frequentes no currículo escolar dos alunos.