Colégio Pentágono começa a utilizar o PISA-S para avaliar o ensino e a aprendizagem dos estudantes  

A prova ocorre a cada três anos, com a participação voluntária de alunos de 15 anos e avalia o desempenho da escola dentro de um ranking internacional

Uma das mais importantes avaliações do mundo nos últimos 20 anos chega ao Colégio Pentágono em 2022. O Programa Internacional de Avaliação de Estudantes (PISA), que analisa o desempenho escolar dos estudantes internacionalmente, foi aplicado pela primeira vez aos alunos do Colégio em sua versão PISA para Escolas.

Desenvolvido pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) e aplicado no Brasil pela Fundação Cesgranrio, o PISA para Escolas – ou PISA-S – é aplicado em escolas públicas e particulares. A avaliação não se limita a verificar se os alunos podem reproduzir conhecimentos, examina também a forma como eles conseguem extrapolar os conhecimentos a partir do que aprenderam e aplicar os aprendizados em contextos não familiares, tanto dentro como fora da escola.

O PISA para Escolas teve uma aplicação piloto em 2018 e, neste ano de 2022, será lançado oficialmente, sendo que o Pentágono é uma das instituições particulares do Brasil que participa da avaliação. A partir dos resultados, as escolas recebem um relatório do PISA-S que utiliza as mesmas matrizes de referência e escolas do PISA. O relatório permitirá comparar os níveis de proficiência dos alunos do Pentágono globalmente de forma inovadora.

A prova é realizada com a participação voluntária de alunos que estão na faixa etária dos 15 anos, porque, nesta idade, os jovens da maioria dos países da OCDE estão próximos do fim da escolaridade obrigatória. “O ensino básico aponta para um futuro em que os conhecimentos de um indivíduo deverão ser abrangentes e adaptáveis. Muitas faculdades hoje em dia já mudaram seus processos de seleção e procuram avaliar o estudante além da nota no vestibular, realizando entrevistas e conhecendo outras habilidades como trabalhar, viver e conviver em grupo”, conta Guiomar Namo de Mello, membro do Conselho do Colégio Pentágono.

O Colégio Pentágono se antecipou e lançou o Novo Ensino Médio em 2021. Itinerários formativos e disciplinas eletivas passaram a fazer parte da rotina dos estudantes desse segmento, de modo a se tornarem protagonistas para decidirem o caminho que querem seguir de acordo com suas habilidades e interesses. “Com o Novo Ensino Médio, teremos a partir de 2024, um novo ENEM e/ou outras formas de avaliação, com objetivos semelhantes ao PISA. Temos certeza que o relatório nos ajudará a preparar nossos alunos para os desafios a serem enfrentados. Esta ação vai ao encontro dos nossos valores de ‘Formação do Indivíduo’, ‘Cidadão do Mundo’ e ‘Excelência Acadêmica’”, diz Patrícia Nogueira, diretora pedagógica do Colégio Pentágono.

A prova do PISA para Escolas

O PISA é mais conhecido por ser a principal avaliação da educação de mais de 80 países, criando um ranking internacional do desempenho escolar. O PISA-S contribui para o desenvolvimento de uma avaliação dos conhecimentos, competências e habilidades que são relevantes no mundo atual e, ao mesmo tempo, incentiva experiências inovadoras de aprendizagem por meio da solução colaborativa de problemas, potencialização da criatividade, autonomia e do pensamento crítico dos estudantes. Após a avaliação, as instituições participantes recebem um relatório que indica as melhorias que podem ser feitas para sintonizar o aprendizado com as competências e habilidades que serão necessárias para viver no século 21. “O relatório detalhado apresenta evidências sólidas acerca dos fatores que afetam o desempenho e também indica como promover a melhoria da aprendizagem para todos os alunos. Desta forma conseguiremos fazer as intervenções necessárias e assertivas no Ensino Fundamental e até ao final do Ensino Médio”, comenta Patrícia.

A adoção do PISA para Escolas indica, mais uma vez, o espírito inovador do Pentágono, que alinhado com as tendências da educação, poderá se situar também dentro de um ranking global de aprendizagem. “Com a aplicação do PISA-S, o Colégio terá dados de qualidade, que orientará decisões importantes para melhorar os resultados de aprendizagem e compreender como as habilidades socioemocionais afetam o aprendizado e como desenvolvê-las na sala de aula. Enfim, promover um aprendizado de excelência em todos os âmbitos”, finaliza Patrícia.