A importância do acolhimento

Todo início de ano, as famílias e toda a comunidade estão envolvidas com o período de adaptação escolar. O ingresso de crianças pequenas na escola, parte importante de seu desenvolvimento, ou a mudança de escola para os maiores, constitui um processo que envolve sentimentos como a insegurança, o desejo de explorar novos espaços e até o brincar. A ideia é que as crianças possam, progressivamente, vincular-se aos novos professores e colegas, possibilitando não apenas boas experiências individuais, mas principalmente coletivas. As ações planejadas e que vão sendo ajustadas, conforme avançamos na conquista da confiança das crianças e de seus pais, visam a minimizar o estresse causado pela ambientação ao novo espaço e à interação com o novo grupo de crianças e adultos. Muitas escolas vêm chamando esse período de acolhimento.

No Colégio Pentágono, entendemos o acolhimento como uma ampliação da ideia de adaptação para além do período inicial do ano. Esse conceito tem sido bastante discutido entre a equipe gestora e, também, com professores. Para nós, constitui um conjunto integrado de ações que visam a reconhecer as necessidades dos alunos e de suas famílias, não só no início do ano mas ao longo de toda a sua escolaridade. Mas como acolher necessidades individuais de alunos e as suas famílias em um contexto de coletividade que é a escola? Isso é possível? Acreditamos que sim.

O acolhimento está no olhar, na busca por ver o que está por trás das situações cotidianas, no desejo sincero de “bom dia”, no abraço, na atenção dispensada a todos que chegam e são bem-vindos, na conversa franca, na escuta, na troca. Nossa concepção de acolhimento considera a criação e a manutenção de um tempo e de um espaço de diálogo aberto, de reflexão, de afetividade, de busca pela clareza na interlocução com todos os envolvidos na comunidade escolar. Acreditamos que o acolhimento é um caminho que vale a pena ser percorrido juntos, pela escola e pelas famílias, com o objetivo primordial de garantir a aprendizagem de nossos alunos, de maneira significativa, prazerosa e muito feliz!

Fernanda Bueno

Coordenadora da Educação Infantil do Colégio Pentágono