A importância das aulas de Arte no ateliê da Educação Infantil

A Arte, assim como as demais áreas do conhecimento, destaca-se como essencial aliada da Primeira Infância. Ela, além de colocar as crianças em contato direto com as cores, formas e possibilidades criativas, contribui para o desenvolvimento físico, social-cognitivo, afetivo e cultural das crianças.

Se pensarmos a infância como um período de descobertas e curiosidade, cabe ao professor mediar essa relação, aguçar sentidos e promover esse contato, pois é por meio da Arte que a criança também se comunica, interpreta a sua realidade e seu estado emocional.

No Colégio Pentágono, a Arte não se reduz apenas a atividades de coordenação motora ou decorativa; contamos com um elaborado planejamento, discutido e pensado junto à assessoria e à equipe de Arte, que nos norteia ao longo do ano.

No primeiro semestre, por exemplo, o planejamento contempla temas da cultura popular brasileira. Neste ano, nossos pequenos tiveram um intenso contato com a costura, o bordado, o tecer e as inúmeras possibilidades de trabalhar com tecidos, fios e agulhas, resultando em um riquíssimo trabalho que pôde ser apreciado em um dos grandes eventos do colégio, que é a Festa Junina.

Já no segundo semestre, temos como foco tranformar o nosso ateliê em um grande Laboratório de Criatividade, valorizando o processo criativo coletivo e individual dos alunos. Este projeto ainda vai longe e além das aulas dentro do ateliê, pois se entrelaça aos temas trabalhados em cada série, tornando-os mais ricos e significativos para os alunos. Para este ano, nosso laboratório criativo já tem o tema escolhido e contemplará elementos da natureza que, com certeza, revelarão uma poética como forma de expressão das crianças.

Ao final do ano, o resultado deste riquíssimo processo e de toda a sua trajetória será compartilhado com as famílias em outro grande evento, o Percursos e Conquistas.

E assim, para nós, do Colégio Pentágono, é indiscutível a importância da Arte na Educação Infantil. Acreditamos que, quando colocamos os nossos alunos em contato com experiências artísticas, estamos trabalhando para que criem senso critico, uma leitura do mundo, uma leitura de si mesmos, um olhar sensível e esbanjem criatividade.

Carolina Mello

Professora de Arte da Educação Infantil da Unidade Morumbi