A formação do indivíduo no Colégio Pentágono

Cidadãos plenos – com valores e princípios humanistas claros que guiam suas ações – são aqueles que fazem de sua autonomia a chave para seu protagonismo. Para formá-los, no entanto, a educação não pode levar cada indivíduo a centrar-se em si mesmo; pelo contrário: nossa intenção, da Educação Infantil ao Ensino Médio, é que, ao se conhecer bem e ao adquirir a capacidade de se autorregular e se autoavaliar, cada um de nossos alunos esteja apto à vida social ética, respeitando os demais, os grupos a que pertence e os espaços de que participa. Trata-se, portanto, de um desenvolvimento que leva ao respeito por si mesmo e pelo próximo.

Nesse sentido, ao mesmo tempo em que promovemos constantemente o acolhimento individual, priorizamos a relação com o outro, inclusive em sua ampla diversidade. Por isso, ações sociais – pautadas eticamente no convívio harmônico em sociedade – são práticas adotadas pelo Colégio Pentágono, especialmente nos projetos integradores que desenvolvemos e em nossos programas de voluntariado.

Já o nosso Núcleo de Orientação Educacional, o NOE, promove reflexões que contribuem – junto a todo o corpo pedagógico do Colégio – para o aluno se perceber enquanto indivíduo, dotado de dignidade, habilidades e conhecimentos múltiplos que merecem ser reconhecidos e valorizados. Por meio de nossos atendimentos individuais e das aulas de Projeto de Vida, refletimos sobre autoconhecimento e empatia, que levam ao protagonismo e à resiliência necessários quando o momento exige enfrentar dificuldades.

Nessa trajetória, esperamos que os indivíduos consigam se projetar no futuro, para que sejam responsáveis por encontrar sentido no que fazem, o que significa lidar, ao mesmo tempo, com alegrias e desafios, receios e superações. Seja em atendimentos individuais, seja em assembleias e rodas de conversa, estamos atentos às diferentes demandas dos nossos alunos. Demandas estas que podem se traduzir em solicitações diretas, uma vez que promovemos reuniões periódicas entre representantes de classe e a equipe diretiva.

Além disso, uma vez que sabemos que questões de fundo emocional interferem diretamente no aproveitamento e na qualidade da aprendizagem, nos certificamos de que os estudantes tenham um espaço “interno” propício para o conhecimento. Também os ajudamos a elaborar hábitos de estudo, a fazer a gestão de tempo e a se organizarem – seja individualmente, seja em trabalhos em grupo – rotinas mais conscientes e saudáveis, que levam ao desenvolvimento de habilidades e conhecimentos gerais e específicos.