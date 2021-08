17º Fórum de Profissões do Colégio Pentágono ajuda alunos a escolherem uma carreira

Cerca de 60 profissionais de diversas áreas vão conversar com os estudantes durante a manhã deste sábado, 14 de agosto

Durante o Ensino Médio, chega o momento de os alunos tomarem a importante decisão de qual carreira seguir após a graduação na 3ª série. Além da pressão de passar por vestibulares e provas, existe a responsabilidade de se conhecer profundamente para escolher a profissão com qual terá melhor afinidade. Para ajudar nessa decisão, o Colégio Pentágono realiza anualmente o Fórum de Profissões, que em 2021 chega a sua 17ª edição. O evento ocorre de forma totalmente virtual neste sábado, 14 de agosto e é exclusivo para os alunos do Pentágono. Alunos do 9º ano do fundamental à 3ª série do médio são convidados a participar.

Mais de 60 profissionais de 25 áreas diferentes participam de painéis, salas e oficinas direcionadas especial para tirar dúvidas dos alunos, trazer um pouco da experiência da profissão e permitir maior contato com a carreira que querem conhecer melhor. Além disso, em parceria com a Daqui Para Fora, os interessados em estudar no exterior conseguem se aprofundar em detalhes sobre essa experiência.

Para complementar a feira, será possível visitar virtualmente os estandes de diversas faculdades brasileiras. “Decidir uma carreira ainda com 17, 18 anos é uma responsabilidade enorme. O momento desses jovens é de autoconhecimento e o Fórum de Profissões é planejado para ajudá-los nessa jornada”, diz Renata Biafore, Coordenadora Pedagógica do Ensino Médio da unidade do Colégio Pentágono.

Novo Ensino Médio

Parte da construção dessa trajetória profissional começa na escola. Durante o Ensino Médio, os estudantes são convidados a explorarem suas habilidades e interesses a fim de encontrar a carreira com a qual possui maior afinidade. No Pentágono já está em vigor o Novo Ensino Médio, com quatro itinerários formativos que focam em áreas de estudos diferentes. Com o objetivo de permitir a experimentação, os alunos podem selecionar um itinerário por semestre e se aprofundar no “mundo” das profissões que fazem parte dele. Além disso, a escola também tem mais de 30 aulas eletivas e cada estudante deverá cumprir pelo menos 200 minutos semanais a sua escolha.

“Antes era normal os alunos decidirem qual carreira seguir somente no último ano da escola, sem ter certeza se aquela área era de fato a melhor para o seu perfil. Com esse novo Ensino Médio, eles terão três anos para vivenciar diferentes áreas de atuação e, consequentemente, profissões”, diz Renata. “Com as eletivas também será possível explorar uma atuação ainda mais específica, como games, comunicação, design, negócios, direito e muitas outras”, finaliza.