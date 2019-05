Para o Colégio Pentágono todo o processo educacional leva em conta o aluno como pessoa e sua identidade familiar e é conduzido em estreita parceria com os pais.

Há mais de 45 anos de existência e fundamentado em cinco valores: Excelência acadêmica, Ser feliz na escola, Cidadão do mundo, Parceria com as famílias e Formação do indivíduo, o Colégio Pentágono conta com três unidades (Perdizes, Morumbi e Alphaville) e tem a missão de desenvolver habilidades cognitivas e socioemocionais para que os alunos consigam atender às demandas da sociedade contemporânea.

Oferecendo um eficiente projeto de alfabetização que resulta em excelentes avaliações nos vestibulares e Enem e adaptado às exigências atuais, possui uma carga horária ampliada de aulas e, também, aulas opcionais complementares na Escola de Esportes e Cultura, no Integral, além de programas extracurriculares de imersão no Inglês: o learn&play, para os alunos do G3 ao 5º ano, que tem como base a ludicidade no ensino, e o Bridges, do 6º ao 8º ano, com a consolidação das estruturas de nível básico e intermediário da língua.

Por meio de parcerias com a University of Missouri (EUA), para o High School, e com a NCC Education (Reino Unido), para o IFY, oferecem, do 9º ano ao Ensino Médio, cursos de formação e certificação internacional, com diplomas que possibilitam o ingresso em universidades no mundo todo. Preocupados com o controle de qualidade do ensino da Língua Inglesa, o Pentágono se tornou um centro preparatório e aplicador dos exames de Cambridge com excelentes resultados.

