Teatro Itália recebe os espetáculos Central do Brasil e Show de Truman

O teatro aproximou os alunos do Colégio Palmares e da Escola Estadual Fernão Dias Paes, em São Paulo. Os estudantes da escola particular e da escola pública que participam juntos do curso de teatro gratuito, apresentarão ao público o resultado do projeto nos dias 16 e 17 de dezembro com duas peças de teatro: Central do Brasil e Show de Truman – ambas inspiradas em obras cinematográficas.

O projeto conta com a participação de 26 alunos, 13 estudantes do Colégio Palmares e 12 estudantes do Fernão Dias Paes. Cada aluno escolheu o texto que mais se identificou e as peças têm alunos das duas instituições de ensino. O trabalho será apresentado no Teatro Itália, às 20h30. No dia 16, o público poderá conferir Show de Truman e no dia 17, Central do Brasil.

“Desde o primeiro encontro a integração entre os estudantes foi incrível e nos mostrou que o convívio é uma importante ferramenta contra o preconceito. Foi muito interessante acompanhar a evolução dos alunos nesse processo de criação coletiva porque são visões heterogêneas discutindo sobre arte de pontos de vista diferentes, mas que ao mesmo tempo se complementam”, comemora o idealizador e diretor do projeto, Mário Costaz.

Durante o trabalho dos estudantes, que também aprenderam sobre colaboração, consciência corporal e trabalho em equipe, que poderá ser visto de perto no dia da estreia. O curso de teatro para ambas as escolas é gratuito e os alunos vão a pé – acompanhado pelo professor responsável – de uma escola para a outra. O teatro ajudou a encurtar ainda mais essa distância e promete novos projetos para 2020.

Serviço:

Onde – Teatro Itália, às 20h30

16/12 – Show de Truman

17/12 – Central do Brasil

Preço: R$ 30,00

Local – Av. Ipiranga, 344 – República