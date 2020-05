Grupo de empreendedorismo social do Colégio Palmares inicia campanha para distribuição de máscaras no Capão Redondo e Jardim Ângela

Mesmo com a suspensão das aulas, os alunos do Colégio Palmares se engajaram em uma campanha para a distribuição de máscaras reutilizáveis de pano e também de PVC a profissionais que trabalham na limpeza do Terminal Capão Redondo e Jardim Ângela, garis, vendedores ambulantes, motoboys e entregadores de aplicativo da região. A iniciativa foi idealizada pelo professor de teatro da instituição, Mário Costaz, que lidera o Projeto Pensarte, grupo de ação e empreendedorismo social do Colégio.

A ideia da campanha surgiu a partir de uma situação que ilustrou a falta de cuidado com trabalhadores informais que desempenham funções essenciais durante o isolamento social e que, muitas vezes, não receberam nem equipamentos de proteção adequados e nem informação sobre a pandemia. “Recebi um entregador de uma grande rede de supermercados que veio entregar compras no meu apartamento e estava muito assustado, pois não tinha nenhum equipamento de segurança para exercer o trabalho e acabava de ver um colega de trabalho afastado por ter sido contaminado pela Covid-19”, explica o educador.

A situação iniciou uma campanha que já produziu 200 máscaras reutilizáveis e outros 200 protetores faciais de PVC que serão distribuídos para profissionais da região do Capão Redondo e do Jardim Ângela que não puderam parar de trabalhar durante a quarentena. Com a entrada dos estudantes do Colégio Palmares na divulgação e na colaboração com a campanha, a meta é entregar ao menos 400 máscaras em PVC e 800 máscaras de tecido.

A campanha também está arrecadando cestas básicas para famílias em situação de vulnerabilidade social. Para colaborar, acesse as redes sociais do Projeto Pensarte (@pensarte_palmares), grupo de ação e empreendedorismo social do Colégio Palmares, e saiba como contribuir.