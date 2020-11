Estudantes do Colégio Palmares iniciam campanha de Natal Solidário

Os estudantes do Colégio Palmares, em São Paulo, iniciaram uma campanha para alegrar o Natal das crianças do bairro do Capão Redondo. A iniciativa junto ao Projeto Pensarte (grupo de ação e empreendedorismo social do Colégio) e a Paróquia São Pio X pretende arrecadar 200 presentes, entre roupas e brinquedos, que serão distribuídos no dia 17 de dezembro à comunidade. Para atingir a meta, os alunos contam com a colaboração de colegas e familiares, mas a ação está aberta a todos que puderem contribuir.

Esta não é a primeira vez que os estudantes realizam uma intervenção no bairro. Em 2019, realizaram uma ceia de natal comunitária e em 2020, mesmo com a pandemia, engajaram em uma campanha para a distribuição de máscaras de pano e também de PVC aos profissionais que trabalham na limpeza do Terminal Capão Redondo e Jardim Ângela, garis, vendedores ambulantes, motoboys e entregadores de aplicativo da região. Além disso, durante toda a pandemia o projeto tem assistido as famílias da região com cestas básicas.

Para colaborar com a campanha Apadrinhe uma criança no Natal, basta acessar o site do projeto para receber o nome de uma criança a ser apadrinhada. Depois, será possível trocar mensagens para conhecê-la melhor e também para desejar boas festas. Os presentes devem ser entregues no Colégio Palmares até o dia 31 de novembro.

O projeto Pensarte, idealizado pelo professor de teatro da instituição, Mário Costaz, se responsabilizará por fazer com que os kits sejam entregues às crianças em dezembro. Para colaborar, acesse: http://bit.ly/Natal_Palmares