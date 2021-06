Com foco na nova era da educação, Colégio Palmares investe em sala de Inovação e Robótica

Os estudantes de hoje são nativos digitais e já nasceram conectados ao mundo virtual. Independente da carreira que eles escolherem, a tecnologia fará parte do cotidiano. Esse cenário desafia as escolas a se conectarem com as novas demandas de ensino e preparar os alunos para profissões que podem ainda nem existir.

O Colégio Palmares, em São Paulo, recebe agora os alunos com a nova sala de Inovação e Robótica, onde os estudantes são estimulados à criatividade, criação e solução de problemas, com a utilização de conceitos de programação, eletrônica e robótica. Nas atividades são priorizados: raciocínio lógico, conciliação de teoria e prática e estímulo à pesquisa científica. O investimento em edutech faz parte do processo de modernização iniciado pela Rede Evolua, nova gestora da instituição.

Com a impressora 3D e as aulas de robótica, por exemplo, os estudantes aprendem a utilizar a tecnologia, na prática, e tornam o processo de aprendizagem mais interessante, investigativo e adequado à geração de nativos digitais.

Na tarefa de modernização do Colégio e de preparar os alunos para a educação do século XXI, o Palmares ainda conta com projetores em todas as salas, laboratórios móveis de iPads e Chromebooks e a ferramenta Google Education – plataforma educacional colaborativa que possibilita às escolas, aos professores e aos estudantes extrapolarem a sua criatividade, no uso da tecnologia, em sala de aula. Para conhecer mais o novo espaço, acesse: encurtador.com.br/jqCJY.