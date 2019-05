Colégio Palmares sedia Festival Esportivo e recebe escolas da capital

O esporte é um importante instrumento educacional e pode ir muito além das aulas de Educação Física. Os alunos do Colégio Palmares, em Pinheiros, se preparam para receber colegas de outras escolas em um Festival Esportivo que será realizado para unir as escolas e estudantes no dia 04 de maio de 2019. Estão confirmadas as escolas: Alto de Pinheiros, Arquidiocesano, Lourenço Castanho, Pueri Domus, Saint Nicholas, Santa Cruz, Vera Cruz, UGAB, entre outros.

O evento já é uma tradição entre as principais instituições de ensino de São Paulo. Os estudantes disputarão o pódio em diversas modalidades: futsal, vôlei, handebol nas categorias masculino, feminino ou mista. Contudo, o intuito principal dos jogos é incentivar a prática esportiva e a integração entre os jovens.

O Festival Esportivo será realizado no Ginásio da UGAB e também na quadra do Colégio Palmares. Pais, estudantes de outras escolas e também a comunidade poderão comparecer ao evento para torcer pelos alunos. A entrada é gratuita e não é necessário inscrição. Os jogos acontecem no sábado (4) a partir das 8h30 da manhã.