Colégio Palmares se prepara para novo Ensino Médio e anuncia contratação do Prof. Nilson José Machado

O Professor da Faculdade de Educação da USP, Nilson Machado, passa a integrar o quadro pedagógico e vai liderar a construção da nova matriz curricular da instituição

As escolas públicas e privadas do Brasil terão até 2022 para se adequarem à nova estrutura do Ensino Médio. Com carga horária 25% maior, o projeto segue a Lei nº 13.415/2017 que alterou a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Em um dos centros educacionais mais tradicionais de São Paulo, o Colégio Palmares, a nova matriz curricular contará com a consultoria do professor Nilson Machado, especialista que fez parte da equipe que elaborou o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM).

O Professor Sênior da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo (FEUSP) chega à instituição com a tarefa de colaborar na consolidação do projeto pedagógico do Colégio Palmares e na conclusão do novo Ensino Médio, além dos itinerários formativos para 2022. Há 45 anos em funcionamento, a instituição de ensino acompanhou diversas mudanças educacionais e acredita que a nova grade curricular será positiva aos estudantes.

“É com muito orgulho que anunciamos às famílias do Palmares a chegada do professor Nilson, pois trata-se de um intelectual, com conhecimento abrangente e profundo sobre educação, que irá se juntar à nossa experiente equipe pedagógica para estruturar e executar, com responsabilidade e olhar na educação do século XXI, o novo Ensino Médio. Estamos muito convictos de que trouxemos o profissional mais preparado para este desafio”, afirma André Cardoso, Diretor de Operações – Rede Evolua.

“Como embarcamos no Palmares no fim de 2020, o projeto do ensino médio entrou na esteira de modernizações que planejamos para a instituição. Nosso time já executou algumas melhorias urgentes na estrutura, reformulou o inglês, incluiu a robótica na grade do fundamental e deu uma atenção especial ao relacionamento com os pais. Alguns alunos que se transferiram no fim do ano passado, quando ocorreu a operação de compra, já começaram a retornar. Isso me traz a convicção de que estamos no caminho certo”, completa Cardoso.