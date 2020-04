Colégio Palmares realiza live sobre como organizar a rotina e lidar com as emoções durante o isolamento social nesta quarta-feira (15)

As medidas de isolamento social devido ao novo coronavírus mexeram com a rotina de toda sociedade. Com as aulas presenciais suspensas, o Colégio Palmares aproveitará as redes sociais para promover uma live sobre como organizar a rotina, lidar com as emoções e saber a hora de dar pausas com o Diretor e Consultor em Desenvolvimento Humano e Organizacional, Coach, Psicoterapeuta e Professor da Escola Superior de Propaganda e Marketing (ESPM), Roberto Hirsch, na próxima quarta-feira, 15/04, às 17h00.

A transmissão poderá ser acompanhada pelo Instagram https://www.instagram.com/colpalmares/ e contará com a mediação do professor de Literatura do Ensino Médio do Colégio Palmares, João Jonas. O objetivo é auxiliar aos espectadores a organizar a rotina e as emoções durante este período de crise.