Colégio Palmares participa de competição mundial de matemática

No Colégio Palmares, em São Paulo, o aprendizado da matemática tem atraído cada vez mais a atenção dos estudantes. Alunos do 5° ano, Ensino Fundamental, Anos Iniciais até a 3ª série do Ensino Médio se preparam para disputar o Concurso Internacional Canguru no dia 19 de março.

A competição acontecerá, simultaneamente, para mais de 6,5 milhões de participantes de 90 países. Na edição 2019, o Colégio Palmares obteve medalhas de ouro, prata, bronze e honra ao mérito e espera repetir o resultado este ano. No entanto, o maior benefício é incentivar o interesse dos estudantes na matéria.

“Este será o 3° ano consecutivo que os alunos participam do concurso e, pela primeira vez, a adesão já ultrapassa 70% dos alunos de cada série. A prova é focada no raciocínio e nosso papel é desmistificar que a matemática não é para todos. Nas aulas mostramos que pode ser aplicada no dia a dia, para tudo”, comenta o coordenador de matemática, Inácio Rodrigues Guimarães.

O Colégio Palmares ainda utiliza o resultado das provas como instrumento de avaliação do programa de aprendizagem em matemática, para aperfeiçoar e adequá-lo às necessidades dos estudantes. Já para os alunos participantes, o Concurso Internacional Canguru é uma oportunidade de colocar em prática o que é aprendido em sala de aula, ganhar certificados e medalhas pelo desempenho.