Colégio Palmares discute como atualizar modelo pedagógico no Educo Brasil 2019

O papel do educador é preparar o aluno para o mundo e se o mundo se atualiza, também se atualizam as competências que precisam ser trabalhadas pelo estudante. Durante o Educo Brasil 2019 – Congresso de Gestão Estratégica nas Escolas Privadas, o Colégio Palmares abordará sobre como escolas podem se adaptar às novas demandas de ensino sem perder a identidade da instituição. O diretor pedagógico do colégio, Edson D’Addio, apresentará a palestra “O tradicional sem perder a originalidade” no dia 25 de abril às 15h30, dentro do painel de cases de sucesso.

“Durante o debate poderei abordar a importância da escola se atualizar. É possível inovar e ser original sem perder a identidade”, explica o diretor pedagógico.

O Colégio Palmares, fundado em 1975, vivenciou diversos momentos da evolução pedagógica do Brasil e passou por todos eles se adequando às boas novidades, mas sem esquecer a filosofia educacional que acompanha a instituição desde o princípio. O Colégio se destaca ao priorizar o envolvimento emocional e afetivo entre alunos, coordenadores e professores – estimulando um comportamento positivo em relação ao estudo e a vida.

O Educo Brasil 2019 contará com mais um dia de palestras e debates com uma programação voltada especialmente para diretores e mantenedores de escolas privadas. O evento, maior congresso de gestão de instituições de ensino particulares, acontecerá nos dias 25 e 26 de abril no Hotel Blue Tree Premium Morumbi, em São Paulo.

Para acompanhar a programação do evento, basta se inscrever no site: http://educobrasil.blueoceanevents.com.br