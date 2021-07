Colégio Palmares cria site com programação virtual para as férias

Neste ano, as férias escolares ainda devem ser aproveitadas seguindo todos os protocolos de saúde. Com o objetivo de oferecer opções para os alunos se divertirem e aprenderem, o Colégio Palmares desenvolveu um ambiente virtual com uma curadoria de atividades. O site Palmares Virtual oferece conteúdo pedagógico diversificado e voltado aos estudantes da Educação Infantil e do Ensino Fundamental – Anos Iniciais (1º ano ao 5º ano).

Para aprender coisas novas e ainda aperfeiçoar o conhecimento adquirido, o site conta com diversas atividades, algumas produções próprias do Colégio e indicações de sites e canais para que os alunos possam curtir com a família ou com os amigos, mesmo que a distância.

Os conteúdos estão divididos por série, com diferentes indicações: leitura, lógica, matemática, jogos, experimentos, ciências da natureza, língua portuguesa, além de sugestões gerais como reciclagem, fotografia, origami, cozinha, jardinagem, entre outras.

Para acessar a programação especial de férias do Colégio Palmares, visite http://palmaresvirtual.com.br/.